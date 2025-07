La Asociación Cultural de Guiñote de Vila-real reúne a 60 parejas en su estreno

La recién creada Asociación Cultural de Guiñote de Vila-real celebró este sábado su primer campeonato, reuniendo a cerca de 60 parejas. El torneo tuvo lugar en la sede de la asociación vecinal El Roser, que cedió sus instalaciones para la ocasión. Al evento acudieron participantes no solo de municipios de Castellón, sino también de provincias como Tarragona y Zaragoza, según explicó el presidente de la asociación, Elías Ruíz, quien valoró muy positivamente la respuesta a esta primera convocatoria.

Cerca de 60 parejas participaron en el primer campeonato organizado por la recién creada asociación, en una jornada de convivencia y afición al guiñote. / R. D. M.

La jornada fue intensa y competitiva, con varias rondas eliminatorias, pero también destacó por el ambiente de fraternidad, ya que los jugadores compartieron tanto el almuerzo como la comida. Ruíz detalló que la asociación surgió hace apenas un par de meses, tras detectar que en Vila-real hay un gran número de aficionados a este juego. “Muchos coincidíamos en concursos por Castellón oTeruel, entonces decidimos formalizar la entidad”, comentó. Actualmente, la asociación cuenta con 25 socios, de edades comprendidas entre los 35 y los 70 años. Entre sus planes figura ampliar el próximo campeonato para llegar a reunir hasta 128 parejas.

El campeonato reunió a jugadores de varias provincias en la sede cedida por la Asociación de Vecinos El Roser. / R. D. M.

Tradición muy arraigada

La concejala de Tradiciones, Miriam Caravaca, recordó que el guiñote es una tradición muy arraigada en Vila-real y que no entiende de edad ni género. “Muchos, incluida yo misma, hemos pasado horas jugando al guiñote en el parany tras el paellón del domingo. Además, los barrios organizan torneos durante sus fiestas, lo que demuestra la importancia de esta tradición en nuestra ciudad”, señaló. Añadió que el guiñote no solo es una actividad lúdica, sino que también contribuye a estimular la memoria, ya que los jugadores deben estar atentos y recordar las jugadas de sus contrincantes.

Caravaca, que también es responsable de Participación Ciudadana, agradeció a la Asociación de Vecinos El Roser la cesión de su sede para celebrar este primer campeonato, un gesto que facilitó la organización del evento y favoreció la participación. “Estamos ante una nueva muestra de sinergias y colaboración entre la sociedad civil de Vila-real. No es la primera vez, y no será la última, que una entidad vecinal deja su local cuando no tiene uso para otras actividades y es algo que hay que agradecer y potenciar”, concluyó la concejala.