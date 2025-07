Vila-real no dará licencias durante dos años para desenmarañar la alquería de Puchol y reordenar su entorno

El Ayuntamiento de Vila-real suspende durante dos años la tramitación y el otorgamiento de licencias para blindar y reordenar el entorno de la alquería de Puchol, tras hacer oficial la compra hace tres semanas de este céntrico palacete y sus jardines por 280.000 euros.

Este punto, que fue aprobado este jueves en el pleno con los votos a favor del PSPV, Compromís, Vox y el edil no adscrito (Manu Rubert) y con la abstención del PP, tiene como objetivo disponer de tiempo suficiente para, como explicó el concejal de Territorio, Emilio Obiol, desenmarañar y aclarar «el lío» y el «empastre» que hay en esa finca.

No en vano, entre otros asuntos a resolver, el jardín que hay allí está construido en el planeamiento sobre un lugar donde deberían ir pisos en altura, además de que una parte de esos terrenos está actualmente en manos de la Sareb.

Por eso, el Ayuntamiento aprobó la suspensión de la concesión de licencias en las manzanas 400 y 408 de manera parcial y en toda la manzana 406 para «hacer una modificación que permita construir un gran parque en el centro de la ciudad», que consistirá en «ensanchar el jardín y conservar y mejorar el palacete».

Obiol definió la alquería de Puchol, situada detrás de la basílica de Sant Pasqual, como «un lugar emblemático para el municipio porque es el único palacete (con arquitectura atractiva a conservar) que tiene Vila-real y es una zona verde barata y muy interesante a futuro, que además se encuentra en el corazón de la ciudad».

Foto del pleno de este jueves. / Mediterráneo

"Evitar que pueda edificarse"

Horas después, el Ayuntamiento envió un comunicado en el que el alcalde explicó a su vez la motivación de esta suspensión de licencias. «Vamos a limitar, porque podemos acorde a la normativa, limitar derechos de terceros por el bien general. En este sentido, el objetivo es evitar que en parcelas colindantes a esta propiedad pueda edificarse para que, en un futuro y realizando los cambios preceptivos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), podamos crear el parque urbano más grande de la ciudad en esa manzana y consolidar así los dominios de Polo de Bernabé, un personaje ilustre para nuestra ciudad que introdujo el cultivo de la mandarina en nuestra zona», ha recordado el alcalde, José Benlloch.

«Hace pocas semanas completamos la adquisición histórica de este inmueble y vamos a trabajar para ordenar toda la manzana para disponer de una zona verde única», ha señalado el primer edil que ha avanzado que una de las ideas respecto a la alquería es que, de algún modo, sirva de recuerdo de sus orígenes y de la historia económica de la ciudad.

Plan acústico municipal

Otro de los puntos destacados de la sesión fue la segunda actualización del plan acústico municipal, que ahora saldrá durante un mes a exposición pública. Tal como explicó el propio concejal de Territorio, el Ayuntamiento hizo su primera propuesta de este tipo en 2010 y en 2018 llevaron a cabo la primera actualización. «Vila-real tiene un nivel de ruido muy bajo, ya que las únicas alteraciones son las carreteras y el sistema viario, lo que corrobora que es una ciudad confortable desde la perspectiva del soroll», desgranó Obiol.

Revisión de precios del agua

Además, el pleno también dio luz verde a la revisión de tarifas del abastecimiento de agua de acuerdo al IPC, a petición de la empresa concesionaria. Aplicarán un aumento del 5,3%. ¿Pero cómo repercutirá esto en la factura de los vecinos? «Con un recibo en la mano de características generales que puede tener el 95% de los usuarios (consumo trimestral de 45 metros cúbicos y en un contador de 15 milímetros), el incremento que la compañía solicita significará un aumento trimestral que no llegará a los 0,58 euros en el recibo», concluyó el edil de Territorio.

316.000 € para Fiestas

También salió adelante un expediente de suplementos de crédito para reforzar con 316.000 euros la Concejalía de Fiestas para que, con planificación, se favorezca el pago a proveedores y la contratación en tiempo y forma de los servicios necesarios para los festejos de septiembre en honor a la Mare de Déu de Gràcia.

El dinero saldrá, ha apuntado Benlloch, “del contrato Programa de la Generalitat y, por eso, viene con informe en contra ya que a día de hoy el señor Mazón no nos ha pagado y como, a día de hoy, no está firmado, la interventora dice que no podemos coger esa cantidad pero si no tomamos esta decisión, el problema será mayor”.