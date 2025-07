Condenan a la Generalitat a pagar al Ayuntamiento de Vila-real los 755.000 euros de la subvención que le retiró para reformar el Gran Casino

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Generalitat a pagar al Ayuntamiento de Vila-real los 755.000 euros de la subvención que le retiró para rehabilitar el Gran Casino y el Teatre Tagoba.

El alcalde, José Benlloch, ha dado a conocer este viernes la resolución del litigio judicial después de que el Ayuntamiento demandara en su momento al Consell tras quitarle esta importante ayuda económica para rehabilitar las plantas baja y primera de ambos recintos.

Después de que el consistorio adquiriera en 2015 "con mucho esfuerzo" tanto el Gran Casino como el Teatre Tagoba, proyectaron una "potente" rehabilitación para mejorar las instalaciones. La primera fase de las obras costó 1,5 millones y el Ayuntamiento recibió en 2018 una subvención del Gobierno del Botànic que sufragaba la mitad de la intervención, en este caso, 755.000 euros.

Fachada del Gran Casino y el Teatro Tagoba, este viernes. / David Donaire

Desavenencias con los arquitectos

Aparte de no tener suficiente dinero para remodelarlo entero de una tacada, Benlloch recuerda que tuvieron muchos problemas con el proyecto. Por ejemplo, actualmente "no hay aire acondicionado en el salón de arriba, no pudimos rehabilitar la última planta que nos podría dar servicios muy interesantes y en el Tagoba tampoco tenemos aire". "No lo pudimos hacer porque no nos llegaba el dinero y por los numerosos problemas técnicos que tuvimos con los arquitectos de la Generalitat que supervisaban el proyecto, que nos discutían muchísimas cosas dentro del espacio al ser un edificio protegido", relata.

Fue "tan gorda" la discusión que esas desavenencias que la Generalitat llegó a retirar la subvención al Ayuntamiento. La revocación como tal se produjo en mayo del 2023, con el gobierno autonómico en funciones por las elecciones. El Ayuntamiento presentó un recurso de reposición, pero se desestimó.

No obstante, finalmente, como ya pasará en el 2011 con la deuda de dos millones del Consell por la construcción de la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), el Ayuntamiento demandó a la Generalitat. "Por encima de todo está mi pueblo y no estamos para tirar 755.000 euros", asevera.

Visita de Mazón

En abril del 2024, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó Vila-real y uno de los temas que trató con el alcalde fue, aunque no transcendió públicamente, la demanda por la retirada de la subvención. Por ese motivo firmó el libro de honores del Ayuntamiento en el salón noble del Gran Casino. "Se lo expliqué todo y le recordé que teníamos dos juicios abiertos (la causa se separaron, una por la ayuda del Gran Casino y la otra por la del Tagoba). Le dije que teníamos que intentar llegar a un acuerdo y me dijo que sí, que lo miraría y que a través de ayudas o de algún convenio pondrían de su parte para completar la rehabilitación de ambos espacios, pero ni una cosa ni la otra. Y lo que ha ocurrido es que el mes pasado llegaron dos sentencias del TSJCV condenándoles a que tienen que devolvernos el dinero", argumenta.

Visita de Carlos Mazón a Vila-real / Manolo Nebot

Como la Generalitat no ha recurrido, la sentencia ya es firme, por lo que Benlloch espera que la Generalitat pague "cuanto antes" y no tener que ir al juzgado a pedir la ejecución de la sentencia.

"3 millones son ya los que nos deben"

Por último, que a estos 755.000 euros de la subvención retirada, hay que sumar los más de dos millones del contrato-programa de Servicios Sociales, por lo que "ya son tres millones de euros los que nos debe la Generalitat".

"Estoy orgulloso de no haberme despistado ni haber aflojado, porque aquí estamos para defender el pueblo de Vila-real y lo hemos demostrado siempre. Fue el gobierno anterior el que desestimó la subvención y si hubiera continuado gobernando el Botànic, la demanda estaba ahí. Por lo tanto, me da igual quién gobierna, ya que el dinero de la Generalitat es de todos", concluye Benlloch.