Vila-real inicia contactos para "salvar" el 20% de la alquería de Puchol que aún no es municipal

Vila-real mueve ficha para allanar el camino cara a hacer realidad el futuro gran parque proyectado en los enormes jardines de la alquería de Puchol. Tras arduas negociaciones, el primer paso fundamental encaminado a crear ese pulmón verde en pleno centro de la ciudad (el palacete y su jardín botánico están situados detrás de la basílica de Sant Pasqual) fue comprar el 80% de los terrenos por un importe de 280.000 euros (una adquisición que formalizaron ante notario el pasado viernes 4 de julio) y ahora el Ayuntamiento ha iniciado contactos para «salvar» el 20% de la parcela restante que aún no es de titularidad municipal.

Para blindar su futuro y asegurarse de que los propietarios de esos terrenos que faltan por comprar o expropiar (entre ellos la Sareb) no vayan a edificar en ese entorno, la corporación aprobó el jueves la suspensión de licencias en esa zona. «Es una decisión muy potente, que no se toma de forma habitual en otras circunstancias, pero es imprescindible para poder salvar el jardín y la alquería de Puchol, porque no la hemos salvado todavía. Y es que, por desgracia, hay zonas en las que hemos detectado muchas barbaridades fruto del destrozo que hizo el PP en este pueblo cuando gobernó», argumenta el alcalde, José Benlloch.

En concreto, el primer edil explica que en su momento se proyectó que «pasaran tres calles por el medio» de la alquería. «Y si no lo paro, se destrozará todo el jardín y este refugio climático con árboles centenarios no tienen ningún sentido ya, lo que demuestra que los intereses aquí eran otros cuando gobernaba el PP», añade.

Proteger este entorno

El alcalde desgrana que no solo están las fincas que pertenecen a la Sareb (una de ellas está ocupada por un jardín «de forma irregular», construido sobre un lugar donde deberían ir pisos en altura), sino que hay otras tres fincas de propietarios privados que lindan con la alquería (con quienes el Ayuntamiento ya ha a empezado a ponerse en contacto), que si no hubieran aprobado la suspensión de licencias, podrían solicitar permiso para construir pisos.

«No tiene sentido que una alquería de tres plantas tenga a 80 metros pisos de seis alturas y entresuelo, de manera que viendo el empastre que había allí montado, hice algo que es limitar derechos a esas fincas para edificar», señala Benlloch.

El alcalde reconoce que son «medidas impopulares limitativas de derechos», pero recalca la importancia de restringir que alguien pueda construir una vivienda allí ahora porque «no es lo mismo después expropiar unos pisos de seis alturas y tirar a la gente de su casa que expropiar un suelo que no está construido», ejemplifica.

«Enorme empastre»

En el caso de la Sareb, Benlloch afirma que ya ha hablado con responsables del banco malo y les ha transmitido el «enorme empastre que hay allí, que es muy complejo el asunto» y les ha pedido que no vendan sus parcelas. «De hecho, me han llamado inversores de Vila-real que habían visto este tema en algún fondo de inversión porque la Sareb puede tratar de vender esos terrenos y ya les he dicho que no compren porque se lo voy a expropiar», asevera Benlloch.

Además del banco malo, otro dueño que posee terrenos es una entidad de la ciudad, aunque ambas son «perfectamente conocedoras de la situación y no tienen ningún problema». De entre los propietarios privados, el Ayuntamiento aún no los ha podido identificar porque «es una herencia y es un poco más complicado».