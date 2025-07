La Generalitat concedeix 27.400 euros a Vila-real per a fomentar l'ús del valencià

L’Ajuntament de Vila-real rebrà 27.400,80 euros del programa per al foment del valencià en l’àmbit municipal una vegada avaluada la memòria justificativa que recull accions de foment del valencià com l’existència de la Regidoria; l’organització de dos cursos de valencià (per a nouvinguts i per a pares i mares); les campanyes de foment de la llengua pròpia de Vila-real i la Comunitat en l’àmbit educatiu amb iniciatives com el programa radiofònic escolar Ràdio-activitat: la guia educativa Recull o l’organització dels premis Sambori de la Plana Alta i la Plana Baixa així com del Correllengua escolar; les campanyes d’àmbit cultural com el cinema en valencià a la Fundació Caixa Rural, els concerts del Rock per la Llengua o diverses activitats durant la programació estival; les campanyes en l’àmbit religiós o la de suport a la lectura en valencià, entre d’altres.

L'edició de 2025 del Voluntariat pel Valencià va aconseguir sumar un total de 34 parelles lingüístiques. / Mediterráneo

El consistori, que únicament pot optar al Programa D en disposar d’oficina de promoció lingüística, queda en segona posició en l’àmbit autonòmic en aquesta categoria, únicament superat per l’Ajuntament de València, que rebrà 27.579,48 euros en aquestes ajudes que atorga la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

Treball de les tècniques

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, valora i agraeix el treball de les tres tècniques del departament i subratlla el compromís del consistori amb la defensa de la llengua, ja que “sempre hem sigut un referent i un exemple a tot el País Valencià”. “Des de l’Ajuntament fem una aposta forta per la normalització ja que realitzem la inversió en accions adreçades a centres educatius, associacions, publicacions... sense saber si després rebrem aquesta ajuda o no”, argumenta Cortells.