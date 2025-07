Rifirrafe entre PSPV y PP en Vila-real a cuenta de la aportación del Consell a programas de Servicios Sociales

El programa Contrato permite cubrir en Vila-real las plazas de algunos técnicos y mantener servicios como el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) María de Luna, “que atiende a 116 menores y sus familias”; o el Major a Casa, entre otros. El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, avanza que también el Ayuntamiento llegará hasta donde sea necesario para conseguir no abonar el recargo que reclama la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

“Son cerca de 8.000 euros por unas condiciones de la aportación que nunca nos reclamó el Govern del Botànic pero que el del PP sí que quiere cobrar. Hay dinero que si no pueden destinarse a las acciones previstas porque un programa no lo hemos podido completar para abonarlo totalmente, un trabajador ha estado de baja y no se ha podido cubrir la plaza,... Se tienen que devolver y, mientras antes no nos exigían los intereses, ahora lo hacen”, detalla Marín, quien lamenta que el PP juegue al “cuánto peor para Vila-real, mejor para el PP, con una política de no aportar nada y querer sacar rédito de cuestiones sin contexto”.