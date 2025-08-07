Vila-real pone fin a ocho meses sin columbarios en el cementerio municipal

Es una cuestión de días. El cementerio municipal de Vila-real volverá a disponer a partir der la próxima semana de columbarios en los que las familias de los difuntos que optan a ser incinerados puedan depositar las urnas con sus cenizas. Ha sido una espera de ocho meses, desde que el 11 de noviembre del pasado año se diera en concesión el último de estos nichos.

En concreto, el camposanto vila-realense pondrá a disposición de los ciudadanos medio centenar de columbarios, una vez concluyan los trabajos de enlucido con caravista del espacio que ocupa este nuevo conjunto de sepulturas, lo que se prevé que esté listo a mediados de la semana próxima.

Los nuevos columbarios estarán a disposición de las familias interesadas la próxima semana. / Erik Pradas

La vicealcaldesa y concejala del área, Maria Fajardo, explica que "estos días se están ultimando las tareas de revestimiento del exterior de la estructura que quedará ordenada por filas y columnas y, una vez el arquitecto municipal dé el visto bueno, podrá empezar a darse uso". De hecho, se prevé que durante la próxima semana las personas interesadas puedan presentar la correspondiente instancia de solicitud, un procedimiento igual al que se realiza para pedir la asignación de un nicho, algo que habitualmente vienen realizando las empresas funerarias.

Urnas funerarias

En este sentido, Fajardo señala que existe una lista de espera de una veintena de familias interesadas en obtener uno de estos columbarios para depositar las urnas funerarias que, en la gran mayoría de los casos, se custodian en las casas ante la imposibilidad de poder depositarlas en el cementerio desde el pasado mes de noviembre. De hecho, desde el departamento de Cementerio se pondrán en contacto con estas personas para informarles de que ya existe disponibilidad de columbarios.

"Estos días se están ultimando las tareas de revestimiento del exterior de la estructura que quedará ordenada por filas y columnas y, una vez el arquitecto municipal dé el visto bueno, podrá empezar a darse uso" Maria Fajardo — Vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos

La vicealcaldesa recuerda que, en la habilitación de estos espacios funerarios, el consistorio ha invertido en torno a los 15.000 euros, que ha permitido crear 50 de estos nichos. En cualquier caso, y visto el paulatino incremento de las incineraciones, todo hace indicar que los columbarios que ahora volverán a ofertarse en el camposanto local se agotarán en un plazo estimado de un año, por lo que se hace necesario acelerar los trámites para habilitar más de estos elementos para evitar que vuelvan a agotarse a corto o medio plazo.

Fajardo reconoce que ha sido un proceso arduo y complejo y que, pese a que el proyecto estaba elaborado desde hace meses, el hecho de declarar los trabajos por urgencia ha derivado en cuestiones técnicas que han demorado la creación de estas sepulturas.

Un desbloqueo papal

Y es que el proceso no ha estado exento de problemas burocráticos, especialmente para salvar las reticencias técnicas para dar vía libre a la urgencia de las labores.

De hecho, como publicó Mediterráneo el pasado 6 de junio, una encíclica del Papa Francisco fue la que permitió, finalmente, desbloquear el proyecto. En ella se deja clara la postura de la Iglesia sobre la cremación, permitiéndola al ser una costumbre ya extendida entre la sociedad y entre los cristianos, siempre que las cenizas del difunto, por regla general, ser mantengan en un lugar sagrado, como es un cementerio o, «si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad competente», establece el documento vaticano.

Con todo, el consistorio también tiene previsto otro proyecto más ambicioso, elaborado por la Concejalía de Urbanismo, que asciende a 554.302 euros, en el que se apuesta por la ampliación de tres islas de nichos, la construcción de cuatro sobrecubiertas en islas y la incorporación de más columbarios y 10 panteones verticales.