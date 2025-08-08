Vila-real planteja que l’àrea de Molí Nou siga espai de control de porcs senglars
Des de l’Ajuntament s’estudien nomes mesures per a limitar la superpoblació d’aquest tipus d'animal i frenar el risc que suposen per a la seguretat viària i els danys a la fauna del Millars i l’agricultura
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch; la vicealcaldessa i regidora de Medi Ambient i Serveis Públics, Maria Fajardo; tècnics municipals dels departaments de Medi Ambient i Serveis Públics així com el responsable d’una empresa especialitzada en el control de fauna han visitat aquest matí l’entorn del Molí Nou, proper al riu Millars, per a abordar la situació de la superpoblació de porcs senglars que, com també passa en altres municipis, genera nombrosos problemes, tant pel que fa a la seguretat viària i també als danys en la fauna del paisatge protegit i l’agricultura.
«Sabem que preocupen els senglars, que s’han convertit en una plaga complicada per les malalties que poden transmetre o pel risc que suposen per al trànsit, ja que han causat accidents… Quan una espècie se sobredimensiona és normal que genere un cert temor i per això, al costat dels tècnics i una firma especialitzada, estem valorant opcions i que el Molí Nou puga arribar fins i tot a ser un espai de control de fauna silvestre quan sorgisquen necessitats».
Per part seua, Fajardo ha assenyalat que hi ha «diverses zones del terme en les quals ja té presència la plaga de senglars i, per això, estem explorant la millor fórmula per al nostre municipi i que permeta implementar les mesures que la Generalitat ha posat a la nostra disposició a través de subvencions i cobrir, des del consistori, la part que no arribe des de l’administració autonòmica».
Alhora, Benlloch recorda que el consistori va adquirir, el 2023 i per un import de 250.000 euros, l’edifici del Molí Nou, el qual data del segle XII i disposa d’una superfície edificada de 300 metres quadrats, als quals se sumen prop de 5.000 metres quadrats de terreny.
«L’Ajuntament va comprar aquest espai perquè fora per a tots i per a totes i que poguera ser útil per a la ciutadania al mateix temps que protegim el nostre patrimoni, ja que es tracta d’un immoble històric inclòs en el catàleg de béns protegits». I afig que, «Ara que disposem del pressupost i que anem renaixent, podrem utilitzar-lo com vam dir que faríem i ja tenim projectes relacionats amb el camp o el medi ambient per a aquest espai, avança l’alcalde.
Mesures de control
En els darrers anys han estat diferents les mesures que s’han aplicat per tal de reduir la població de porcs senglars a totes les comarques castellonenques. En concret, a Vila-real es van instal·lar mesos enrere diferents gàbies-trampes, especialment al voltant del riu Millars, amb les quals es va aconseguir un nombre important de captures, fins i tot, la de la família de senglars que causaven greus danys al paratge del Termet.
A més, l’alcalde Benlloch va insistir en la possibilitat de crear un vedat de caça, que abraçaria una àmplia zona pròxima al llit fluvial. Bàsicament, discorreria des de l’N-340 fins a la mar, dins els termes de Vila-real, Almassora i Borriana, amb una superfície del voltant de 8.000 hectàrees. La banda oest estaria exclosa per la quantitat de vivendes existents en ella.
