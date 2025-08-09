Vila-real busca alternativas de empleo para jóvenes tras el final de los Empuju

El Ayuntamiento de Vila-real explora nuevas alternativas para fomentar el empleo juvenil después de que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) excluya a los ayuntamientos de las ayudas que se han venido concediendo en los últimos años, para la contratación de jóvenes desempleados, y que únicamente se destinarán a las mancomunidades.

De hecho, este mismo mes de agosto finalizarán los contratos de los tres menores de 30 años que durante los últimos 10 meses han trabajado en distintas áreas del consistorio gracias a una subvención de 67.764 euros, que permitió su incorporación desde el 1 de noviembre del 2024 en departamentos como Gestión Tributaria, Tesorería y Comunicación.

Despedida a los últimos beneficiarios

El alcalde, José Benlloch, y la concejala de Economía, Ana Torres, se han reunido esta semana con los jóvenes para agradecerles la labor que han desarrollado en este tiempo. Durante el encuentro, Benlloch lamentó la desaparición progresiva del programa Empuju, que calificó como «una fantástica iniciativa para dar una oportunidad laboral, en ocasiones la primera experiencia profesional, a la juventud», que puso en marcha el anterior Ejecutivo autonómico del Botànic, liderado por el entonces president socialista Ximo Puig.

«El actual Gobierno de la Generalitat, del PP y Vox, prácticamente ha acabado con estas iniciativas. Desde el 2016, Vila-real ha podido incorporar a 151 jóvenes gracias al programa Empuju. En años como el 2017 y 2018, llegaron a trabajar más de 40 personas en el Ayuntamiento de Vila-real». Unas cifras que, como apunta el munícipe, «se redujeron a únicamente tres en el 2024. Y para este ejercicio, ni una sola ayuda de este tipo».

Asimismo, Benlloch extiende sus críticas a la reducción del período de contratación, que pasó de los 12 meses iniciales a solo 10, "lo que deja incluso sin derecho a subsidio por desempleo a los beneficiarios de este programa". Y añade: "Este es otro de los costes de una factura, la del Ejecutivo autonómico del PP y Vox, que no apuesta por las personas".

Soluciones propias

Frente a esta situación, el consistorio vila-realense se ha comprometido a buscar soluciones con recursos propios. «Igual que hicimos entre los años 2011 y 2015, vamos a estudiar nuevas posibilidades y activar iniciativas para ofrecer oportunidades reales a la juventud», asegura el primer edil, quien también reclama a la Generalitat «que no abandone a los jóvenes».

En cualquier caso, el alcalde aprovechó la reunión de despedida de los tres últimos Empuju para animar a los mismos a «seguir vinculados al proyecto de ciudad», destacando que se abrirán nuevas oportunidades laborales en los próximos años debido a la jubilación de parte del funcionariado y al proceso de estabilización de plantillas. «Nos encontramos ante un momento de renovación generacional y de modernización en el Ayuntamiento. Será una oportunidad para incorporar gente joven y preparada», concluyó Benlloch.