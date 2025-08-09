Vila-real i Consell desbloquegen dos milions per a Serveis Socials
L’alcalde Benlloch i la consellera Camarero rubriquen el contracte Programa que posa punt final a la falta d’arribada de diners del Consell
L’Ajuntament de Vila-real y la Generalitat van tancar ahir la signatura del contracte Programa, posant punt final la polèmica per la falta de l’arribada dels fons de l’Administració autonòmica (dos milions) per a Serveis Socials, la qual ha suposat acusacions creuades entre el PSPV-PSOE i el PP.
L’alcalde, José Benlloch; i la consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, van rubricar ahir el contracte Programa. Benlloch recorda que el Ple extraordinari celebrat dimecres passat va aprovar, per unanimitat, sol·licitar la delegació d’algunes competències que corresponen, d’acord amb la normativa, a la Generalitat, però que, per proximitat, resulta millor prestar-les des dels ajuntaments i per això, mitjançant el contracte Programa, el Consell destina fons per a cobrir atencions com, per exemple, Majors a casa; el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAT) Maria de Luna, que atén 117 menors; o la valoració de la dependència, entre d’altres.
El màxim responsable de la localitat apunta que aquesta signatura permetrà al consistori desbloquejar crèdit i invertir en necessitats existents als centres educatius, jardins, via pública, zones esportives i culturals que fins ara no s’havien pogut atendre, ja que l’equip de govern va prioritzar mantindre la prestació de serveis inclosos en el contracte Programa.
Despeses dels diferents programes d'atenció
Cal recordar que el consistori ja ha avançat dos milions d’euros des del mes de gener, per tal de fer front a les despeses generades pels diferents programes d’atenció social que es prestén a Vila-real. Uns diners que, alhora, han evitat ascomiadar treballadors que s’encarreguen de donar aquests serveis.
«Vull agrair a la consellera Camarero la diligència a l’hora de signar la documentació, després que aquesta setmana aprovarem en Ple el contracte Programa per al període 2025-2028», va dir l'alcalde.
El munícep destaca el fet «que no l’hàgem tingut abans ens ha fet molt de mal, ha sigut un pal més en les rodes que ens ha ficat el Govern autonòmic de Mazón, perquè l’Ajuntament ha hagut d’avançar diners durant huit mesos per a cobrir algunes actuacions de Serveis Socials, però esperem que, desbloquejada la situació, puguem activar altres qüestions pendents a la ciutat en matèria de jardins, carrers i altres accions», afig.
