Vila-real incorporará en octubre a los 5 primeros policías para cubrir vacantes urgentes

Vila-real no quiere esperar más para reforzar su seguridad. Tras años de mermas en la plantilla de la Policía Local, el Ayuntamiento acelera para que, en octubre, lleguen los cinco primeros agentes destinados a cubrir las vacantes más urgentes. La decisión, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), supone un paso firme en la hoja de ruta marcada para devolver músculo a un servicio esencial para la ciudad.

La urgencia está justificada. Actualmente, de los 109 puestos que debería tener el cuerpo, solo 83 están ocupados. Una situación que no es nueva y que, hace apenas un mes, el propio consistorio calificaba de «absolutamente inaceptable» de la mano del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB). La falta de personal es consecuencia, principalmente, de jubilaciones acumuladas en los últimos años y ha generado tensiones en el funcionamiento diario del departamento. El Ayuntamiento estima que necesita incorporar agentes para alcanzar su plantilla óptima.

La maquinaria para revertir esta situación comenzó a activarse cuando la Mesa General de Negociación aprobó por unanimidad las bases específicas para la provisión temporal en comisión de servicios de cinco puestos de agente. Un primer paso que, según el alcalde, José Benlloch, «para cumplir con la hoja de ruta prevista y dar respuesta lo antes posible a los problemas de personal que padece no solo esta área sino también otros departamentos municipales, una situación compleja que nos comprometimos a solucionar».

Ese plan, pactado con los sindicatos, se concretó este martes con la publicación oficial en el BOP de las bases y la convocatoria del proceso selectivo. El procedimiento se desarrollará mediante concurso de méritos en régimen de comisión de servicios, y establece un plazo de presentación de solicitudes de cinco días hábiles, desde este miércoles al 20 de agosto -ambos inclusive-. Toda la información y los modelos de solicitud están ya disponibles en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para «facilitar el acceso y la tramitación a los interesados».

El objetivo: 15 efectivos

La medida busca dar respuesta a la necesidad de aumentar la presencia policial y reforzar un servicio básico para la ciudadanía. Aunque en esta primera fase se incorporarán cinco agentes, el objetivo final es sumar hasta 15 efectivos a la plantilla mediante este sistema. Si no se logran cubrir todas las plazas ofertadas, el consistorio recurrirá a las bolsas de empleo de otros municipios, una vía permitida por la normativa vigente que agiliza la llegada de personal cualificado.

Benlloch subrayó que este paso «supone un avance real en la mejora de la seguridad y en el cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía para reforzar los servicios municipales». Además, recordó que el plan de refuerzo de personal no se limita únicamente a la Policía, sino que se aplicará también en otros departamentos que sufren falta de efectivos con procedimientos similares.