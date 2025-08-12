Vila-real se queda sin baldosas para reponer el suelo de la plaza Major

El departamento de Servicios Públicos de Vila-real lleva ya mucho tiempo sin disponer de las baldosas con apariencia de piedra de Borriol que, entre los años 2007 y 2008, se utilizaron para acometer la remodelación completa de la plaza Major de la localidad.

Una falta de piezas que genera un verdadero dolor de cabeza a los responsables municipales, por cuanto, como indica la vicealcaldesa y edila del área, Maria Fajardo, «esta situación nos obliga a reponer las baldosas que se rompen con otras que se quitan de otro punto y se llevan a reparar, lo que representa una importante inversión de dinero y de tiempo».

La rotura de las piezas, especialmente aquellas que se emplazaron en su día en la zona de rodadura por la que acceden vehículos, tanto coches como camiones, y que correspondería con el antiguo tramo de calle que uniría los viales Ramon y Cajal y Comte Albay, acarrea un buen número de quejas del vecindario. Pero, además, también acumula reclamaciones económicas al consistorio por tropiezos de peatones con heridas por el mal estado puntual de piezas del pavimento de la céntrica ágora.

Reposición compleja

Tal es el problema de suministro de este tipo de baldosas, de procedencia china, que su inexistencia y ausencia de fabricación obliga a reutilizar las piezas que se encuentran en mejor estado. Por ello, los operarios dedican un tiempo considerable en la eliminación de la base de obra fijada en las mismas, con el fin de reponerlas en las mejores condiciones posibles. E, incluso, como apunta la edila Fajardo, las que están rotas intentan repararse para colocarlas en los espacios que lo requieren.

Propuesta de mejora

Como consecuencia del quebradero de cabeza que supone el mantenimiento del revestimiento de la plaza Major, desde el consistorio plantean acometer obras en la zona de rodadura utilizada por los vehículos que circulan por la zona semipeatonalizada, desde la entrada del párking subterráneo hasta el cruce de las calles Comte Albay y Sant Roc. El objetivo será cambiar este tipo de piezas por una base de hormigón impreso, a imagen y semejanza de la solución adoptada para el tramo de la calle Ramón y Cajal, desde la avenida La Murà hasta la plaza Major. Tienen mayor resistencia al paso de vehículos pesados y, por tanto, una reducción de los costes de conservación del pavimento.

La vicealcaldesa hace hincapié en que «me gustaría que esta solución pudiera llevarse a cabo dentro de este año, porque en la actualidad estamos perdiendo dinero y mucho tiempo en reponer las piezas dañadas del pavimento de esta plaza». Y destaca que esta intervención podría acometerse en el marco del contrato de mantenimiento de vías públicas que actualmente está en vigor y que se adjudicó a la empresa Becsa. «Sería una actuación que podría estar lista en tan solo 48 horas», asevera la responsable municipal, lo que conseguiría restar molestias al vecindario y los comercios del entorno.

17 años de la nueva ágora

Casi 17 son los años que han transcurrido desde que se completara la supresión de la antigua plaza Major y la creación de un espacio con un diseño moderno que generó un amplio debate en la ciudadanía. Hubo una clara división entre quienes censuraban (y aún hoy lo hacen) la imagen final de la plaza y aquellos que aprobaban un cambio que supuso, entre otras cosas, una inversión de unos tres millones de euros y el traslado del monumento al rey Jaume I, del artista local Vicente Llorens Poy, a un nuevo parque junto al Barranquet.