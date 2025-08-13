Vila-real desbloqueja 3,2 milions d’inversions de 2025 amb un préstec de 4,5 milions
Quasi 1,3 milions es destinaran a pagar sentències urbanístiques que ja són fermes i la resta s’assigna a diferents projectes inclosos al pressupost d'enguant
Desbloquejar 3,2 milions d’euros en inversions incloses dins el pressupost de l’Ajuntament de Vila-real per a aquest exercici de 2025. Aquest és el principal objectiu de la signatura d’un préstec per import de 4,5 milions que, finalment, el consistori ha adjudicat a Caixa Rural Vila-real, després d’un procés de licitació pública al qual es van presentar quatre propostes d’entitats financeres. Es tracta d’una operació creditícia que es liquidarà al cap de 12 anys, amb els dos primers de cadència, durant els quals només es pagaran interessos, a un tipus fixe del 2,9%.
D’altra banda, una part del préstec (quasi 1,35 milions) es destinaran a abonar sentències urbanístiques i drets dels propietaris per l’expropiació o ocupació dels seus terrenys. L’alcalde, José Benlloch, lamenta que «prop del 28% del capítol d’inversions siga per a continuar pagant la ruïnosa herència que ens va deixar el PP; una herència que cada dia costa al poble quasi 19.500 euros. Convide la ciutadania que pense quantes coses podríem fer si cada dia no tinguérem aquesta càrrega».
Els pagaments en matèria d’urbanisme corresponen a l’obertura de l’avinguda de França cap a Castelló, procediment que es remunta a l’any 2009 i que requereix abonar 589.532 euros; a la zona enjardinada de la Maiorasga, datat en 2005 i pel qual s’hauran de satisfer 509.371 euros i, finalment, altres 250.566 euros per a fer front al cost dels terrenys per a escometre la urbanització dels carrers de Mariana Cabrera i Constitució, a l’encreuament del centre de dia d’alzheimer Molí la Vila amb el carrer del Cardenal Tarancón, signat el 2011 però gestionat per l’anterior govern del PP.
Els restants 3,2 milions restants aniran destinats a millores, rehabilitacions i adequació de diferents instal·lacions de la ciutat.
Les actuacions
Entre les inversions a les quals es farà front amb aquesta operació de crèdit es troba la segona fase de rehabilitació de l’alberg municipal al paratge del Termet amb un valor de 34.382 euros; l’adequació del Gran Casino i del Teatre Tagoba (124.121); la intervenció al Forn d’Avall (117.927) per a destinar-lo a atenció ciutadana; la rehabilitació de l’alqueria del jardí del Botànic Calduch (250.000) o els vora 330.000 euros previstos per l’expropiació d’edificis, demolició i adequació al carrer Xèrica, al barri del Progrés, així com l’aire condicionat de la seu de l’associació de veïns d’aquesta zona de la ciutat.
L’alcalde Benlloch destaca que aquest préstec representa «un esforç necessari per a complir els compromisos amb la justícia i avançar amb les actuacions previstes al pressupost de 2025», alhora que ha agraït a Caixa Rural Vila-real «les bones condicions presentades a la seua oferta».
«Haver d’assumir els costos heretats dels empastres del PP ens posa pals en les rodes per a portar endavant projectes imprescindibles, però amb aquest préstec podrem escometre actuacions de millora necessàries en instal·lacions esportives i espais culturals de la ciutat», assenyala l’alcalde qui defensa que «aquest equip de govern inverteix, sense balafiament, en qüestions bàsiques».
L’operació també permetrà dur endavant altres propostes d’inversions previstes per a enguany, com la rehabilitació de la capelleta dels Ángels, després que fa quasi dos anys l’Ajuntament aconseguira immatricular l’immoble per a passar a patrimoni municipal.
