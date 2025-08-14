La gastronomia marca les festes populars de la Mare de Déu d’Agost a Vila-real
El veïnat del camí Cuquello i els seus voltants gaudeix d’una àmplia programació d’actes
Des que el passat mes de maig Vila-real celebrara les festes patronals de Sant Pasqual, són una constant les celebracions populars de carrers i barris en els mesos posteriors, marcats per l’estiu més calorós en dècades i fins a l’arribada de les celebracions en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
I la zona de masets no pot ser menys i, com cada any al mes d’agost, el veïnat del camí Cuquello i els seus voltants protagonitza un bon nombre d’activitats, dins les festes que es dediquen a la Mare e Déu d’Agost.
Uns festejos en els quals està ben present la gastronomia, amb esmorzars, dinars, berenars i sopars populars. I tampoc falten les actuacions musicals, amb què es complementa la programació.
Caldereta per a dinar
Precisament, ahir va estar el dia dedicat a les calderes, amb el qual els residents d’aquesta zona van tindre ocasió d’assaborir un plat ple de gust que, a més, van compartir amb una nodrida representació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch; i la vicealcaldessa, Maria Fajardo.
La jornada es va completar amb activitats vespertines per als més menuts, la novena per la Mare de Déu d’Agost a la capelleta de la verge i un sopar de pa i porta.
Per a hui dijous hi ha programada l’ofrena a la patrona, un sopar popular de sardines torrades i el ball del fanalet y DJ Salva.
