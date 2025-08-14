Vila-real acelera la limpieza de caminos para evitar incendios en plena ola de calor

La Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente de Vila-real, encabezada por la vicealcaldesa Maria Fajardo, ha puesto en marcha una campaña intensiva de limpieza y mantenimiento de caminos rurales del término municipal con el objetivo de reducir el riesgo de incendios, evitar la proliferación de plagas y garantizar la seguridad y transitabilidad de las vías.

La ejecución de los trabajos se realiza, por un lado, con maquinaria especializada dentro del contrato de limpieza y desbroce de que dispone el Ayuntamiento y, por otra, de manera manual por parte de los beneficiarios del programa paro agrario que también llevan a cabo la retirada de hierbas en aceras y márgenes en el casco urbano.

El alcalde Benlloch ha girado visita a las tareas que se acometen. / Mediterráneo

La campaña con maquinaria especializada, inicialmente prevista para los meses de junio y julio, ha llegado unas semanas después a la espera de la entrada en vigor del presupuesto municipal del 2025. Es por ello que el propio alcalde, José Benlloch, ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y ha asegurado que el Ayuntamiento «está trabajando para recuperar el tiempo y reforzar las actuaciones».

En marcha y previsiones

En estos momentos, ya se han finalizado los trabajos en el camino de Vora Riu, en el Pont de la Gallega, Assagador y carretera d’Andrià; y se encuentran en ejecución los que se acometen en los viales rurales Vell de Vila-real a Onda, Bellot, Sedeny de Carme, Cedre, Cuquello y Séquia Vella, así como en la carretera Baix de l’Autopista. Desde el consistorio inciden en que queda pendiente la intervención en los barrancos de la Valltorta y de Ràtils, con el fin de facilitar el paso del agua en caso de fuertes lluvias.

Las labores manuales se realizan por un equipo contratado a través del programa de fomento de ocupación agraria, financiado con una subvención de 159.286,89 euros del Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE). Este plan, que se desarrolla hasta el próximo 3 de octubre, tiene como objetivo ofrecer continuidad laboral a trabajadores agrícolas que finalizan la temporada citrícola, a la vez que se mejora el entorno urbano y rural.

Distribución de los trabajos

Los operarios se distribuyen en tres grupos de trabajo: limpieza de caminos, acequias y barrancos; mantenimiento del Termet y el entorno al Molí Nou de Santa Sofía; y adecentamiento y mantenimiento de exteriores de instalaciones deportivas y educativas.

Fajardo recuerda que la conservación del medio ambiente «es una tarea compartida», por lo que hace un llamamiento a propietarios de solares y terrenos privados para que «mantengan sus parcelas limpias y en buen estado, contribuyendo así a la prevención de incidentes y a la salud pública».

Además, Benlloch informa que «se están abriendo expedientes a dueños de solares para recordarles la obligatoriedad de limpiarlos para evitar ser sancionados y que la actuación la ejecute el Ayuntamiento y, posteriormente, les remita la factura correspondiente».

El alcalde incide en que «con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».