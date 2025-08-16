Un macrotapón con 8 carros de compra y ruedas obstruye la Séquia Major de Vila-real

Un total de ocho carros de compra, dos cubiertas de ruedas de caucho, decenas de objeto de todo tipo (botellas, plásticos, juguetes o vasos) e, incluso un colchón. Es el material retirado por la Comunitat de Regants de Vila-real y que había formado un macrotapón monumental en un tramo soterrado de la Séquia Major, a su paso por la zona sur de la ciudad.

La obstrucción, que llegó a tal punto, que el agua de la acequia salía a la calle como un surtidor, ha obligado, tanto al Ayuntamiento como al propio Sindicat de Regs a buscar la ubicación de la misma para, posteriormente, proceder a sacar todo el material acumulado.

El desbordamiento del agua alertó a las autoridades del problema existente, de manera que, en un primer momento, se optó por la solución menos traumática, como fue excavar en la zona ocupada por la rotonda ubicada frente a Carrefour y el área de restaurantes de comida rápida para localizar el emplazamiento del tapón.

La Comunitat de Regants de Vila-real llenó un camión con el material que provocó la grave obstrucción. / Comunitat de Regants de Vila-real

Sin embargo, fue necesaria la participación de la empresa concesionaria del mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, Facsa, para que, con la utilización de maquinaria habilitada con cámaras diera con el lugar exacto en el que se hallaba la obstrucción, cuya ubicación, unos metros más hacia el sur, hizo imposible que el material acumulado pudiera retirarse con ganchos.

Localización

Tanto desde el consistorio como desde la Comunitat de Regants de Vila-real han detallado a Mediterráneo que no hubo más remedio que excavar en la acera existente en la esquina de las calles Arcadi Garcia Sanz y Matilde Salvador, frente a una tienda de colchones y a pocos metros de las puertas del hotel Vila-real Palace.

«Por fortuna, el tapón se localizaba sobre la misma acera, lo que ha evitado que tuviera que cortarse la calle para realizar la excavación, lo que hubiera provocado importantes molestias en la circulación de vehículos», explican.

Al picar la acera, los operarios se encontraron con el amasijo de objetos que taponaban la sección subterráneo del canal. / Comunitat de Regants de Vila-real

Los regantes apuntan que «es muy probable que la obstrucción se haya ido conformando poco a poco desde que se soterró esta parte de la Séquia Major y ante la imposibilidad de limpiar ese tramo, como venimos haciendo de manera constante en todo el canal». En cualquier caso, apuntan también que «esta zona soterrada la acequia solo tiene más o menos un metro de anchura, a diferencia del resto del canal, con una amplitud de entorno a 1,70 metros».

En busca de una solución

La opción por la que apuesta la Comunitat de Regants para evitar que se tapone más veces este tramo es la de instalar una reja que impida, al menos, el paso de objetos de gran tamaño, como son los carros de compra o las ruedas de vehículos, que, posteriormente, retienen plásticos y otros restos que, al final, acaban originando una parada artificial que impide el paso del agua para el riego.

Precisamente, la próxima semana le corresponde el periodo de riego a la partida rural de Carinyena, de manera que se requería actuar de urgencia para permitir la derivación del agua a esa zona.

En cualquier caso, desde la entidad reclaman civismo a la ciudadanía en general. «Hacemos una llamada a que no se utilice la Séquia Major como basurero, porque ello supone un coste extra para evitar mayores problemas a los regantes y a la ciudad», aseveran.