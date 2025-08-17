Vila-real resucitará el Vilabici tras las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia

El Ayuntamiento de Vila-real prevé volver a poner en marcha el servicio de préstamo de bicicletas, el Vilabici, una vez transcurridas las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia, que se desarrollarán del 5 al 14 de septiembre.

Al menos, estas son las fechas que se barajan desde el departamento de Territorio, del que depende el área de Movilidad, una vez ya se ha completado la instalación de las bancadas en las que se ubicarán las bicis, así como todo el sistema que permitirá gestionar, a través de una aplicación móvil la retirada y uso de las mismas.

Así lo confirmó a Mediterráneo el concejal del área, Emilio Obiol, quien explica que, pese a que en un principio se valoró reactivar el servicio este mismo mes de agosto, finalmente, se optó por aplazarlo para la segunda mitad de septiembre, teniendo en cuenta que se hubieran tenido que retirar las bicicletas durante las celebraciones de la Mare de Déu de Gràcia para evitar daños producidos por acciones vandálicas que, en ese periodo, es habitual que sufran un notable incremento.

En cualquier caso, y como apunta la vicealcaldesa, Maria Fajardo, el restablecimiento del Vilabici también está sujeto al cierre definitivo de la comisión de investigación que se creó, con la unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal, para determinar las responsabilidades por el retraso de la puesta en marcha del nuevo contrato.

La comisión de investigación determinó que el servicio no se activó en su momento por una «grave falta de coordinación»

Y es que, a pesar de que la adjudicación del nuevo servicio se llevó a cabo en julio de 2022, para un periodo de cuatro años y por un importe de algo más de 440.000 euros, este todavía no se ha hecho efectivo, después de 36 meses de pruebas con bancadas cubiertas que no estaban homologadas o dificultades de la empresa adjudicataria para cumplir los plazos.

Un retraso que motivó la apertura de una comisión informativa especial, presidida por la ahora vicealcaldesa Fajardo, de la que el pasado mes de abril salió un informe con las conclusiones, en el que se constata una «grave falta de coordinación» entre los servicios técnicos, los responsables políticos y la mercantil.

Además, el traspaso del Vilabici de la concejalía de Medio Ambiente (en el 2022, con el concejal José Ramón Ventura Chalmeta al frente), al área de Movilidad y Territorio encabezada por el edil Emilio Obiol, supuso también una rotación de técnicos, a lo que se sumó un cambio de rumbo en las gestiones, con la finalidad de poner en marcha un servicio que dejó de estar operativo en octubre del 2018, tras varios años de escaso uso y de daños por actos vandálicos que, incluso, dejaron seriamente afectadas varias bancadas.

Estaciones base

En declaraciones a este rotativo, el concejal Obiol confirma que las 16 estaciones base previstas en el contrato adjudicado en el 2022 a Autobuses Furió ya se instalaron en los lugares previstos y están listas para entrar en funcionamiento en cuanto se conecten a las bicicletas (habrá de convencionales y también de eléctricas).

En concreto, el pasado mes de abril se cerró con la habilitación de las seis primeras bancadas en la plaza del Llaurador, frente al Espai Jove (avenida França), en la piscina cubierta Yurema Requena (calle Joanot Martorell, en la avenida Francesc Tàrrega (cerca de la delegación de la Agencia Tributaria, en el pabellón polideportivo Sebastián Mora y en el paraje del Termet.

En cuanto a las otras nueve estaciones, se completó su colocación en la parte trasera del ayuntamiento, Hospital de la Plana, Policía Local, la Mayorazga, entorno del Palau de Justícia, Mercat Central, la BUC y el cruce de las calles Onda y Senda de Pescadors.