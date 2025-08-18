Una auditoría priorizará las acciones necesarias para mejorar los parques infantiles de Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real adjudicará en breve el servicio de conservación y mantenimiento de áreas biosaludables y de juegos infantiles municipales. La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos (SPV), Maria Fajardo, explica que una de las primeras acciones previstas es realizar una auditoría de estos espacios para priorizar la sustitución de elementos o si requieren de mantenimiento.

«El objetivo es atender primero lo que sea más urgente», indica Fajardo, quien recuerda que también se trabaja para dotar de zona de sombra a estos espacios. Según la documentación de la licitación, la ciudad cuenta con medio centenar de zonas a conservar, entre las existentes en centros educativos (14) y los parques y jardines en espacios públicos al aire libre (36).

Este es uno de los proyectos en los que trabaja el equipo de gobierno y que se suma a otras acciones realizadas durante los últimos meses. «Hemos vivido momentos complicados, pero eso no quiere decir que hayamos paralizado la ciudad», defiende el alcalde, José Benlloch. Y añade: «Con la entrada en vigor del presupuesto del 2025, el del Renacimiento, podremos impulsar más iniciativas porque juntos y juntas, Vila-real avanza de nuevo».

Recuperación patrimonial

Al respecto del balance de lo que llevamos de legislatura, el munícipe incide en que se ha acondicionado el Centro de Congresos y Convenciones El Molí para albergar eventos, como la presentación del campamento internacional por la paz, organizado por Rotary Club.

También en el paraje del Termet, el albergue municipal empieza a recuperar actividad, a falta de dotar de nuevo mobiliario y renovar alguna estancia. «Con una inversión de casi 500.000 euros, 360.000 financiados gracias a una ayuda que la Diputación concedió en el período 2019-2023, este inmueble de 1930 ha sido objeto de una reforma para poder optimizar sus usos», explica Benlloch.

Asimismo, tras su adquisición por parte del Ayuntamiento, también está ya en uso, de forma temporal como sala de prensa y para otras actividades, el Forn d’Avall a la espera de trasladar el servicio de Atenció i Tràmits.

Impulso comercial

Por otra parte, con una inversión de casi 1,2 millones de euros, de los que 920.994 corresponden a una subvención de fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, también se ha renovado el Mercat Central «para convertirlo en un espacio de calidad y proximidad», aseveran. La intervención ha incluido la instalación de taquillas refrigeradas para facilitar la recogida de la compra, rótulos identificativos y cámaras de seguridad, puntos wifi y un sistema de aire acondicionado renovado, entre otras mejoras.

Anexo a este inmueble están los antiguos juzgados que en unos meses, cuando se renueven las cristaleras y se traslade el mobiliario, acogerá el Centro Municipal de Promoción Económica (Cempe). También está en marcha la tramitación del expediente de donación de la colección particular de la casa-museo de Llorens Poy para poder abrirla al público después de su adquisición, en 2023, gracias a una aportación de la Generalitat de cerca de dos millones de euros.

En materia educativa, dos centros estrenarán infraestructuras el próximo curso, cuando culminen las obras que se acometen con el plan Edificant, impulsado por el Gobierno del Botànic. En el CEIP Pascual Nácher se ejecutan mejoras por valor de más de 1,6 millones, de manera que se construyen un gimnasio y un nuevo aulario de Infantil. Y en el CEIP Concepción Arenal, el proyecto consiste en crear un nuevo gimnasio y renovar los baños, así como las instalaciones de electricidad, saneamiento y fontanería, por un importe de más de 1,1 millones de euros. Y, a su vez, se ha completado la instalación de placas fotovoltaicas en todos los centros públicos de la localidad.

Actuaciones en urbanismo

En cuanto a urbanismo se han habilitado tres nuevos aparcamientos municipales en solares ubicados en el entorno de los colegios Angelina Abad y Pintor Gimeno Barón, y un tercero en la avenida Francia. Por otra parte, de forma provisional y a la espera de acometer una solución permanente, los transportistas disponen desde hace dos años de una campa, ubicada en el camino les Voltes.

Además, se ha impulsado la urbanización del PAI industrial de la carretera de Onda que, con una superficie de dos millones de metros cuadrados. «Será el primer polígono de Vila-real en condiciones», afirma al alcalde Benlloch.

Y desde el área de Territorio se ultima un proyecto de viabilidad integral para el cementerio municipal que permita ampliar los años de utilidad aunque, por lo pronto, en pocos días podrá darse uso a medio centenar de columbarios para depositar urnas funerarias.

Benlloch incide en otras inversiones llevadas a cabo en los dos últimos años, «como son la inversión de 1,3 millones en habilitar plantas de carbón activo para garantizar la máxima calidad del agua en la Bassa del Poble y el Pou d’Amorós o la reclamada renovación del césped del campo de fútbol de Fundación Flors, proyecto que el equipo de gobierno decidió cubrir a cargo del plan Impulsa de la Diputación». Al respecto, el munícipe hace hincapié en que «seguimos trabajando con la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar (Emfebe), que ahora mismo está creando un mapa de recursos existentes en nuestra ciudad, para abrirla a la ciudadanía».

«Tenemos una veintena de iniciativas que están en marcha o muy cerca de materializarse que demuestran que el pueblo está vivo y que el trabajo no para», aseveran Fajardo y Benlloch.