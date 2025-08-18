Fallece María Dolores Girona, concejala de PP en Vila-real del 2007 al 2011

Ha fallecido María Dolores Girona, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Vila-real por el PP entre los años 2007 y 2011. Girona accedió a uno de los sillones del consistorio vila-realense como consecuencia de la dimisión del entonces alcalde, Manuel Vilanova; y la renuncia del número 12 de la lista de los populares, Julio García Robles.

Áreas que encabezó

Ejerció sus responsabilidades municipales en áreas como las de Relaciones Vecinales, la Dona (en la que se incluía el servicio del Gavim, para ayudar a mujeres víctima de violencia machista), Sanidad, Bienestar Social o Participación Ciudadana.

Dejó la política en el 2011, cuando ya no entró a formar parte de la candidatura liderada por el exalcalde popular Juan José Rubert.

Desde la página oficial del Ayuntamiento y las redes sociales se ha informado de su fallecimiento y han transmitido sus condolencias a la familia.

Descanse en paz.