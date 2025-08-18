Vila-real recicla más envases, pero aún no alcanza la media de la Comunitat
La ciudad recorta distancias y se queda a 4,5 puntos de la cantidad de kilos por habitante y año, aunque está por delante de otros municipios vecinos
Vila-real mejora sus datos de los últimos años en cuanto a reciclaje de envases ligeros (de plástico, metal o briks), pero continúa por detrás de la media de la Comunitat.
Así se desprende de los datos recogidos y facilitados por el departamento de Medio Ambiente a lo largo del pasado ejercicio del 2024. Y es que, en base a este cómputo, los vila-realenses depositan un total de 11,5 kilos anuales de este tipo de materiales en el contenedor amarillo, mientras que la media autonómica alcanza los 16 kilos, lo que supone todavía 4,5 puntos por debajo de esa cifra.
Sin embargo, y como aspecto positivo, el reciclaje de envases de plástico, de metal o briks se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, pasando de los 9,1 kilos por habitante y año del 2022, a los 10 kilos del 2023 y los 11,5 kilos del ejercicio 2024.
«Todavía tenemos que centrar nuestros esfuerzos para incrementar la recuperación de envases que, desgraciadamente, continúan sin acabar en el contenedor correspondiente»
Un aumento de uso de los contenedores amarillos que contribuye a reducir la distancia respecto a los datos autonómicos. Aun así, pese a que cabe mejorar esta asignatura por parte de la ciudadanía y el consistorio de Vila-real, la ciudad se posiciona como la que tiene mejores resultados de este tipo de recogida selectiva en comparación con las cifras de municipios vecinos, como los de Burriana, Almassora, Betxí e, incluso, la misma capital, Castelló. En estos últimos casos, la media por habitante y año fue de 9,2; 8,6; 9,7 y 11,2 kilos, respectivamente.
Mayor esfuerzo
En este contexto y con estos datos, la vicealcaldesa y concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Vila-real, Maria Fajardo, incide en que, pese a valorar positivamente esta evolución en crecimiento del material recogido cada año en los contenedores amarillos, «todavía tenemos que centrar nuestros esfuerzos para incrementar la recuperación de envases que, desgraciadamente, continúan sin acabar en el contenedor correspondiente».
Es por ello que hace un llamamiento a la ciudadanía «para avanzar hacia una Vila-real más limpia y sostenible». Y anuncia nuevas campañas de concienciación y sensibilización.
