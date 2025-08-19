Las peñas de Vila-real calientan motores para fiestas con las 24 Hores de Bàsquet

Los peñistas y los vecinos de Vila-real en general ya cuentan los días para el inicio oficial de las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia, que se desarrollarán del 5 al 14 del próximo mes de septiembre. Ya son algunos los colectivos que van preparando, sin prisa pero sin pausa, sus respectivos casals.

Pero los preparativos y las actividades previas complementarias a los festejos vila-realenses tienen un referente en el ámbito deportivo. Y es que el fin de semana del 30 y 31 de agosto, el anterior al arranque de las celebraciones en honor a la patrona, tendrá lugar la veterana iniciativa de las 24 Hores de Bàsquet, todo un clásico que, con esta, cumple 44 ediciones, constituyendo la actividad festivo-deportiva más antigua organizada ininterrumpidamente por una peña local, La Merla, y una de las pioneras en España.

Las 24 Hores de Bàsquet son todo un clásico en el preámbulo de las fiestas patronales de Vila-real. / Mediterráneo

El torneo arrancará el sábado, 30 de agosto, a las 12.00 horas, con el primer partido y se disputará de manera ininterrumpida hasta el domingo 31, cuando a las 19.00 horas tendrá lugar la gran final, seguida de la entrega de trofeos. Los equipos participantes jugarán entre tres y cinco partidos cada uno y serán: Julivert, Sandalias Maverick, Dallas por Detrás, La Faixera-Dulce Bebé, Eres Biónicos, Perros Bravos, Kinder Buenos New Generation, Streetball, Els Warriors de les Festes, Sepionet-Maderas Benages, Penya El Guitarró (el equipo con más ediciones disputadas), y Denver Durums, campeón de las citas fdel 2023 y 2024.

Actividades complementarias

La competición se complementará con actividades especiales. El domingo a las 16.20 horas, se celebrará la 17ª edición del Concurso de Triples y, a continuación, se disputará un partido entre Los IncrEDIbles del Vila-real Baloncesto Club y un equipo invitado de jugadores con diversidad funcional, que reafirma el espíritu inclusivo y solidario de la jornada. En palabras del concejal de Deportes, Xus Madrigal, “las 24 Hores de Bàsquet son ya el pistoletazo de salida de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia y, a la vez, unas jornadas en las que se evidencia la solidaridad y la integración que demuestra la fuerza del deporte para unir a la ciudadanía”.

Desde el año 2008, la peña La Merla reconoce con el premio Cistella Especial a personas, equipos y colectivos que han ayudado a hacer grande este torneo. En anteriores ediciones han sido distinguidos, entre otros, el Ayuntamiento de Vila-real, familias y peñas locales, equipos históricos y colaboradores. Este año, el galardón se entregará a Julio Díaz Llorca, Maxi Expósito Merideño, José Luis Madrigal Játiva, Maria Ibáñez García y, de manera especial a César Besabés Moner, por su tarea de coordinación del arbitraje durante casi dos décadas. “Cuando no estemos nosotros esperamos que alguien coja el testigo”, ha expresado José Pascual Colás, integrante del colectivo peñista organizador.

Con 44 ediciones a las espaldas, las 24 Hores de Bàsquet de Vila-real se han consolidado como una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad y de la provincia, combinando competición, hermandad y reconocimiento a todas las personas que hacen posible su continuidad.