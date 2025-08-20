Vila-real retira este año una docena de pinos en el Termet por riesgo de caída

Una docena de pinos es el cómputo de árboles que, a lo largo del presente ejercicio del 2025, se han talado y retirado del paraje natural del Termet de Vila-real. El motivo no es otro que el de la muerte de los ejemplares en cuestión que, ya sea por su antigüedad o por estar afectados por alguna enfermedad o atacados por insectos, se secan de manera paulatina, lo que obliga a actuar al departamento de Servicios Públicos por el riesgo que pueden generar para los usuarios de este emblemático espacio, ya sea por desprendimientos de ramas o por la caída del árbol. Además, en el cómputo total se incluyen tres de los ejemplares plantados recientemente que, finalmente, no lograron salir adelante.

Al respecto, la vicealcaldesa y concejala del área, Maria Fajardo, incide en que la muerte de los pinos no se debe en ningún caso a la falta de riego, sino de otros factores que afectan a la salud vegetal.

Asimismo, hace hincapié en que «desde el departamento se va actuando para dar solución a todo lo que nos llega», a la vez que explica que se llevan a cabo trabajos de mantenimiento de manera continuada y, de forma periódica, labores de aclarado de la masa boscosa, que se aborda a través de la subvención anual que aporta la Generalitat Valenciana para prevención de incendios forestales. De hecho, la última de estas tareas de aclarado se acometió el pasado mes de abril, a las puertas de los meses más cálidos del año, cuando ls visitas y el uso de este paraje se multiplica exponencialmente.

Repoblación

En cualquier caso, Fajardo insiste en que, «por cada árbol que se retira se repone con otro que puede ser de la misma especie o por otra, teniendo en cuenta el lugar en el que se planta y la flora autóctona del espacio o, lo que es lo mismo, el más idóneo para el paraje». Con todo, matiza que, «aunque las retiradas se hayan hecho recientemente, para efectuar la reposición hay que esperar a que no haga tanto calor para que se agarren y adapten al terreno y puedan crecer mejor».

El 'tomicus destruens' actúa en zonas de clima templado casi todo el año. Las hembras adultas ponen entre 100 y 200 huevos que eclosionan a los pocos días. / Mediterráneo

Cabe recordar que hace cinco años, el Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars ya llevó a cabo una campaña especial para hacer frente a las consecuencias de la plaga del tominus destruens, un escarabajo que se reproduce en el interior de los pinos e impide la circulación correcta de la savia por el tronco y las ramas, lo que, inevitablemente lleva a su muerte.

Cientos de ejemplares

Desde que la Conselleria de Medio Ambiente declarara en el 2014 la existencia de esta plaga en multitud de municipios de toda la Comunitat Valenciana y ordenara la ejecución de tratamientos oibligatorios en los que se incluyen la tala y la extracción urgente de los pies afectados, en la zona del entorno del cauce del Millars, que abarca desde el paraje del Termet de Vila-real hasta el de Santa Quitèria en Almassora, han sido más de 200 los ejemplares afectados por el tomicus que han tenido que retirarse para frenar su expansión.

Aun así, y pese a los tratamientos que se vienen realizando de manera habitual y preventiva, algunos insectos consiguen salvar los mismos, afectando a un número reducido de pinos.