Vila-real ultima la macrocena de las fiestas para 2.600 vecinos
La cita para la Mare de Déu de Gràcia repite ubicación en la plaza de la Mayorazga, en la noche del 12 de septiembre
Las concejalías de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vila-real, en colaboración con la Junta de Festes y las asociaciones de vecinos de la ciudad, ya ultiman los preparativos para la 23ª edición del tradicional Macrosopar de Veïns i Veïnes de las celebraciones patronales de la Mare de Déu de Gràcia. La cita será el viernes, 12 de septiembre, a las 21.00 horas, en la plaza de la Mayorazga, que volverá a convertirse en punto de encuentro y convivencia ciudadana.
El sorteo de mesas y la entrega de tíckets a las entidades vecinales participantes se ha llevado a cabo esta semana. En total, se han puesto a disposición 2.600 boletos, que ya han sido repartidos entre las diferentes asociaciones y que también se pueden adquirir en la Casa de la Festa, al precio simbólico de un euro.
La cifra se mantiene en la línea del año pasado, cuando alrededor de 2.600 personas disfrutaron de una velada que se ha consolidado como emblema de hermandad y participación ciudadana. Además, como en cada edición, los boletos para la cena de vecinos incluyen la participación en un sorteo de regalos que se realizará durante la noche. Las mesas, que estarán ya preparadas para la ocasión, contarán con bebida a disposición de todos los asistentes.
Evento consolidado
La concejala del área, Miriam Caravaca, destaca la importancia de la cita: “Es una cena que se ha consolidado y que la gente espera con ganas. Una cena de unión y hermandad para todos los públicos, donde conviven familias, jóvenes y mayores, en un ambiente festivo y de proximidad”.
El Macrosopar de Veïns i Veïnes de Vila-real es una de las actividades más multitudinarias dentro del calendario festivo de septiembre y, como explica la edila Caravaca, “representa el espíritu de participación que caracteriza las fiestas, poniendo en valor el papel del vecindario y de las asociaciones en la dinamización social de la ciudad”.
