Vila-real plantea una única Fira del Llibre en abril, ampliada a varios días

La polémica ha surgido en los últimos días, especialmente entre escritores y editoriales, al constatarse que, en el presente ejercicio del 2025, únicamente se contempla desde el Ayuntamiento de Vila-real financiar una Festa del Llibre que, en los últimos años, se sumaba a la tradicional Fira del Llibre, aunque con fechas muy distintas.

Y es que, ante la falta de presupuesto en vigor en el mes de abril (el consistorio aprobó las cuentas a finales de mayo), la habitual celebración en torno a la festividad de Sant Jordi no pudo celebrarse por la ausencia de dinero municipal disponible para esta cita, al trabajar el consistorio todavía con un presupuesto prorrogado.

De hecho, la organización de la Festa del Llibre asegura desde su perfil de Facebook que «pues este año no hay Festa del Llibre ni se espera para años siguientes... Para aquellos compañeros, amigos y amantes de las letras que estáis preguntando, hasta 2026 no se pretende hacer nada desde el Ayuntamiento de Vila-real. Eso sí, se comenta que volverá como Fira del Llibre y que estará muy bien. Eso dicen. En fin, es lo que hay».

En tiempo y forma

Al respecto, la vicealcaldesa de Vila-real, Maria Fajardo, ha salido al paso de tal afirmación y, en nombre del ejecutivo local que lidera José Benlloch, explica que «sí que se celebrará esa fiesta (probablemente en el mes de octubre)», en compensación por no haber podido organizarse en tiempo y forma la cita ferial por Sant Jordi.

«Lógicamente, en el mes de abril es cuando corresponde celebrar la Fira del Llibre, pero ampliada a más días, pueden ser tres o cuatro, y con todas las actividades que sean necesarias, desde cuentacuentos a actuaciones musicales, presencia de escritores o eventos lúdicos, siempre en torno al libro» Maria Fajardo — Vicealcaldesa de Vila-real

Con todo, incide en que la apuesta del equipo de gobierno es que únicamente haya una Fira del Llibre, «lógicamente en el mes de abril, que es cuando corresponde, pero ampliada a más días, pueden ser tres o cuatro, y con todas las actividades que sean necesarias, desde cuentacuentos a actuaciones musicales, presencia de escritores o eventos lúdicos, siempre en torno al libro». Y añade que considera esa fecha «como la más idónea», no solo por tradición, sino también porque «se puede aprovechar que los colegios realizan sus propias ferias y este puede ser el complemento ideal para los escolares vila-realenses».

Diálogo con los sectores

La vicealcaldesa Fajardo apunta que «ahora, toca hablar con los escritores, las editoriales, las librerías y otros comercios para trasladarles esta idea, en un intento por conseguir dar forma a una cita única y muy completa para promocionar la literatura en valenciano y también en otras lenguas».

«El objetivo es hacer todo lo posible para sumar fuerzas en torno a nuestra literatura, de manera que, todos juntos, podemos generar un gran espacio cultural por Sant Jordi, que puede alargarse desde un jueves o viernes hasta el domingo», explica Fajardo.

Críticas del PP

Por su parte, desde el PP ya dan por sentado que no habrá Festa del Llibre este año, «tal como han anunciado desde el sector literario, quienes han mostrado su malestar y descontento con la decisión unilateral del gobiernos local».

Al respecto, la edila popular Ana Mezquita asegura que «nos parece una mala noticia que PSOE y Compromís no apuesten por esta feria cultural, que suponía un escaparate para que los escritores y editores locales presentaran sus obras, y también para que los libreros sacaran a la calle el estoc».

Mezquita incide en que «después de haber enterrado el festival de cortometrajes, el de jazz y el de danzas, ahora vemos como los escritores y los editores no podrán disponer de un espacio donde mostrar sus nuevas obras».