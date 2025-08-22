Vila-real ajusta su tasa de basuras al aumento del coste del 48% en 7 años

El 2025 marca un antes y un después en la forma con la que el Ayuntamiento de Vila-real financiará el coste de la recogida y tratamiento de las basuras. Y es que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central y que responde a una directiva europea, obliga a las administraciones a garantizar que el coste de la gestión de estos materiales sea asumido por quienes los generan, promoviendo así el principio de «quien contamina, paga».

De esta forma, la normativa impone a los consistorios implantar una tasa para cubrir el coste real del servicio, con el objetivo de fomentar una gestión más sostenible y eficiente. Una medida que genera debate entre la ciudadanía de Vila-real, que hasta ahora no pagaba una tasa directa por ello.

Las tarifas de la nueva tasa. / Mediterráneo

Cada ayuntamiento ha adaptado la nueva tasa de residuos a las características específicas de su municipio y, en el caso de Vila-real, se ha optado por un modelo de tarifa progresiva con cuatro tramos, según el valor catastral de las viviendas, que oscilan entre 118 y los 225 euros anuales, y una bonificación del 95% para las familias vulnerables. No obstante, desde el consistorio apuntan que «esta es la primera vez que se aplica esta tarifa, por lo que estamos abiertos a rectificar la ordenanza para hacerla todavía más justa si cabe».

Gastos de la gestión

Unas tarifas que buscan ajustarse para hacer frente al coste de la gestión de los residuos, que se ha disparado, hasta el punto de que en los últimos siete años se ha incrementado en un 48%, pasando de los 3,7 millones que se destinaban a ello en el 2019 a los 5,5 millones de este 2025. Un coste que se repartirá entre las 25.000 unidades fiscales existentes en la ciudad, básicamente viviendas y negocios.

Como medida de alivio fiscal ante la nueva tasa, el Ayuntamiento aprobó una rebaja del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un impuesto que ha registrado un incremento acumulado del 11% al 15% desde el 2011, siempre que no se haya realizado una revisión individual del valor catastral del inmueble. Cifra que contrasta con la experimentada por el IPC en la provincia de Castellón entre julio del 2011 y 2025, que llega al 32,3%, casi tres veces más que la subida del IBI, gracias a medidas como la congelación del impuesto durante cinco años y la bonificación del 95 % a hostelería y comercio en la pandemia.

Modelo de pago por generación

«El objetivo es avanzar hacia un modelo de pago por generación, más ajustado al uso real del servicio pero, hoy por hoy, no tenemos mecanismos de identificación que permitan conocer cuántos residuos genera cada hogar o comercio ni su grado de participación en la recogida separada», explica el alcalde, José Benlloch.

Por su parte, la vicealcaldesa, Maria Fajardo, señala que «hasta ahora, no existía una tasa específica para hacer frente a la gestión de residuos y el Ayuntamiento asumía todo el coste con fondos propios. Pasamos de no cobrar nada a implantar esta tasa, que es una obligación legal que nos ha tocado afrontar sí o sí, aunque no sea una medida fácil ni deseada».