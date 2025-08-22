Vila-real crea el Morter de l'Any para premiar la implicación festiva de personas y entidades

Las próximas fiestas patronales que Vila-real celebrará en honor a la Mare de Déu de Gràcia, del 5 al 14 de septiembre, llegan con algunas novedades que, la Junta de Festes y los diferentes colectivos festivos, irán desgranando en los próximos días.

Precisamente, este viernes se ha dado a conocer una de esas novedades que, en este caso, se enmarcan dentro de una de las iniciativas que caló rápido y fuerte entre la ciudadanía, como es la Trobada d'Elaboració d'Allioli que, con la que tendrá lugar en la plaza Major el lunes de la Nit de la Xulla, 8 de septiembre y a las 18.30 horas, cumplirá 10 ediciones.

El Forn d'Avall ha acogido este viernes la presentación de la 10ª edición de la Trobada d'Elaboració d'Allioli de las fiestas de Vila-real. / Mediterráneo

Y es que, para la próxima edición de esta cita se ha creado el premio Morter de l'Any, un reconocimiento cuyo objetivo es poner en valor la implicación y el compromiso de personas y colectivos con las celebraciones festivas y con Vila-real en general. Una implicación que contribuye a fortalecer la vida social y lúdica de la ciudad.

Voluntad de continuidad

De esta manera, en esta primera edición, el galardón se concede a Juan Broch y, a título póstumo, a Kike González, un enamorado de Vila-real y de sus fiestas que falleció hace ahora un mes, a mediados de julio. La voluntad es que este premio tenga continuidad en los próximos años e, incluso, pueda ampliarse en el futuro al ámbito solidario.

Y es que, más allá del carácter festivo y de reivindicación costumbrista, la cita tiene su vertiente solidaria. Así, en esta edición, los tres euros de donatyivo por la adquisición del tícket de participación se destinarán a la Asociación de Afectados por CDKL5 de Vila-real, que trabaja para apoyar a las familias e impulsar la investigación de esta enfermedad rara. Andrea, madre de una niña afectada por CDKL5, destaca la importancia de la colaboración del municipio e incide en que “es muy importante tener visibilidad, a la vez que es conmovedor sentirnos tan arropados por el pueblo”.

Con la popular Trobada d'Elaboració d'Allioli, la plaza Major de Vila-real volverá a impregnarse de tradición y jolgorio, en el marco de los festejos patronales de la Mare de Déu de Gràcia. Un evento que tiene lugar en la jornada en la que la ciudad sale masivamente a la calle con la típica Xulla, una celebración que salió de las fiestas de calles y barrios hace casi medio siglo para establecerse en las patronales de mayo y de septiembre con todos los honores.

Disponibilidad de los tíckets

Los tickets estarán disponibles a partir del 25 de agosto de 9.00 a 14.00 horas en el Ayuntamiento y en la Fundació Caixa Rural Vila-real, entidad colabora en el desarrollo del evento. Con ellos, los participantes recibirán un mortero y los ingredientes necesarios para preparar el allioli, manteniendo viva una tradición que ya es símbolo de hermandad e identidad.

"Empezamos con el reparto de 500 morteros y, a partir del 750º aniversario del pueblo, aumentamos esa cifra hasta los 750 morteros. Aquello que nos identifica como pueblo es precisamente esta suma de asociaciones y tradiciones que van de la mano para hacer grande este acontecimiento" Sonia Sánchez — Presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real

La presidenta de la Caixa Rural, Sonia Sánchez, junto al presidente de la Cooperativa Católico Agraria, Juanjo Ortells, ha participado en la presentación de la cita, acompañada por el alcalde, José Benlloch; la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca; y el presidente de la Junta de Festes, Toni Cardona, entre otros. "Empezamos con el reparto de 500 morteros y, a partir del 750º aniversario del pueblo, aumentamos esa cifra hasta los 750 morteros. Aquello que nos identifica como pueblo es precisamente esta suma de asociaciones y tradiciones que van de la mano para hacer grande este acontecimiento", señala Sánchez, quien ha aprovechado al ocasión para agradecer la labor de los voluntarios, “porque gracias a ellos, todo esto se puede llevar adelante”.

"La Trobada d'Elaboració d'Allioli es un evento es capaz de convertirnos a todos en una familia donde los problemas de uno son los de todos. Es un auténtico reencuentro generacional” José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Por su parte, el alcalde Benlloch hace hincapié en que "este evento es capaz de convertirnos a todos en una familia donde los problemas de uno son los de todos”. Y subraya que este acita es, también, "un reencuentro generacional”.

La 10ª edición de la Trobada d'Elaboració d'Allioli se ha consolidado como una expresión única de la identidad de Vila-real, un espacio donde se unen la gastronomía popular, la fiesta, la solidaridad y el reconocimiento a aquellas personas que han luchado por Vila-real. Con la incorporación del Mortero de l'Any, la ciudad da un paso más para unir tradición y orgullo colectivo.