La Premio Jaume I, Mª Jesús Vicent Docón, pregonera de las fiestas de Vila-real
La científica vila-realense es la encargada de pronunciar el pregón que abrirá los festejos de la Mare de Déu de Gràcia el viernes, 5 de septiembre
La científica vila-realense y Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías de este 2025, Mª Jesús Vicent Docón, será la persona encargada de pronunciar el pregón de los próximos festejos patronales de la Mare de Déu de Gràcia, que se desarrollarán desde el viernes, 5 al domingo, 14 del próximo mes de septiembre, al mediodía y desde el balcón de la Fundació Caixa Rural Vila-real, en la plaza de la Vila.
Así lo han anunciado desde el propio Ayuntamiento de Vila-real, desde donde destacan la labor que viene ejerciendo desde hace años en su afán por desarrollar terapias innovadoras para mejorar la vida de las personas. "Su talento y compromiso hacen que el nombre de Vila-real sea sinónimo de ciencia de excelencia", señalan.
Trayectoria investigadora
Vicent es coordinadora del área de Terapias Avanzadas y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València. Sus contribuciones a la creación de fármacos con potencial para tratar el cáncer y enfermedades neurodegenerativas han sido decisivas en la concesión del alto reconocimiento de la Generalitat.
El jurado destacó su papel clave en el desarrollo de tecnología médica de vanguardia y su liderazgo en un campo en constante evolución. Nacida en Vila-real, es una de las cuatro mujeres que figuran entre los siete galardonados de la 37ª edición de los Premios Jaume I, que este año recibieron un total de 226 candidaturas, de las cuales 78 eran de mujeres.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Inversores chinos se despliegan en Castelló para generar nuevos negocios
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre