La Premio Jaume I, Mª Jesús Vicent Docón, pregonera de las fiestas de Vila-real

La científica vila-realense y Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías de este 2025, Mª Jesús Vicent Docón, será la persona encargada de pronunciar el pregón de los próximos festejos patronales de la Mare de Déu de Gràcia, que se desarrollarán desde el viernes, 5 al domingo, 14 del próximo mes de septiembre, al mediodía y desde el balcón de la Fundació Caixa Rural Vila-real, en la plaza de la Vila.

La científica vila-realense, Mº Jesús Vicent, con el alcalde, José Benlloch, durante la recepción oficial en el despacho de alcaldía. / Mediterráneo

Así lo han anunciado desde el propio Ayuntamiento de Vila-real, desde donde destacan la labor que viene ejerciendo desde hace años en su afán por desarrollar terapias innovadoras para mejorar la vida de las personas. "Su talento y compromiso hacen que el nombre de Vila-real sea sinónimo de ciencia de excelencia", señalan.

Trayectoria investigadora

Vicent es coordinadora del área de Terapias Avanzadas y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València. Sus contribuciones a la creación de fármacos con potencial para tratar el cáncer y enfermedades neurodegenerativas han sido decisivas en la concesión del alto reconocimiento de la Generalitat.

El jurado destacó su papel clave en el desarrollo de tecnología médica de vanguardia y su liderazgo en un campo en constante evolución. Nacida en Vila-real, es una de las cuatro mujeres que figuran entre los siete galardonados de la 37ª edición de los Premios Jaume I, que este año recibieron un total de 226 candidaturas, de las cuales 78 eran de mujeres.