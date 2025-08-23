El Rotary Internacional reconoce la labor de su sección en Vila-real
La organización destaca el trabajo que se realiza en la ciudad, como el reciente campamento internacional de la paz en el Termet
El Rotary Club de Vila-real está de enhorabuena. Y es que la dirección internacional de esta organización ha reconocido con el premio a la excelencia del período 2024-2025 a su sección vila-realense. Un reconocimiento cuyo objetivo es dar la relevancia que corresponde a una entidad, la de Vila-real, que organiza diferentes iniciativas de carácter social en cada ejercicio.
Especial mención merece el campamento internacional por la paz que, en el paraje del Termet, reunió a jóvenes naturales de países en conflicto para abordar posibles soluciones a los mismos.
Acción social
El nuevo presidente del Rotary Vila-real, Manu Notari, incide en que «nuestro objetivo es llevar a cabo cuantas acciones sociales podamos desarrollar a lo largo del año, en beneficio de la sociedad».
