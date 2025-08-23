El Rotary Internacional reconoce la labor de su sección en Vila-real

La organización destaca el trabajo que se realiza en la ciudad, como el reciente campamento internacional de la paz en el Termet

Manu Notari (d), nuevo presidente de Rotary Vila-real, junto a su antecesor, José Manuel Esteban (i) en la entrega de un cheque a la AECC. / Mediterráneo

Vila-real

El Rotary Club de Vila-real está de enhorabuena. Y es que la dirección internacional de esta organización ha reconocido con el premio a la excelencia del período 2024-2025 a su sección vila-realense. Un reconocimiento cuyo objetivo es dar la relevancia que corresponde a una entidad, la de Vila-real, que organiza diferentes iniciativas de carácter social en cada ejercicio.

Imagen del diploma acreditatico del premio a la excelencia para el Rotary Vila-real. / Mediterráneo

Especial mención merece el campamento internacional por la paz que, en el paraje del Termet, reunió a jóvenes naturales de países en conflicto para abordar posibles soluciones a los mismos.

Acción social

El nuevo presidente del Rotary Vila-real, Manu Notari, incide en que «nuestro objetivo es llevar a cabo cuantas acciones sociales podamos desarrollar a lo largo del año, en beneficio de la sociedad».

