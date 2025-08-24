Vila-real invertirá 4,5 millones para impulsar más de 20 obras y proyectos

Con el presupuesto municipal aprobado y la firma del préstamo para inversiones, el Ayuntamiento de Vila-real inicia una nueva etapa de reactivación económica y apuesta por la inversión pública. Con 4,5 millones de euros, fruto de una operación de crédito que se ha adjudicado a Caixa Rural Vila-real con unas condiciones «muy ventajosas, como apuntan desde el consistorio, el ejecutivo local liderado por el alcalde, José Benlloch, impulsa proyectos para mejorar el tejido urbano, proteger el patrimonio y elevar la calidad de vida, «consolidando una Vila-real más moderna, inclusiva y sostenible».

Entre las actuaciones que se incluyen en las cuentas del actual ejercicio del 2025 y que se pretenden impulsar en las próximas semanas destacan la segunda fase de rehabilitación del Molí la Vila (dotada con 420.000 euros), la mejora del entorno y patrimonio de la Plaça d’Aliaga (258.606 euros) y la rehabilitación de la antigua alquería rural ubicada en el actual jardín del Botànic Calduch, a la que se asigna una dotación de 250.000 euros y que dará respuesta a una reivindicación vecinal. Cabe recordar que la licitación que salió en el 2022 quedó desierta, de manera que el objetivo del consistorio es reactivarla lo más pronto posible.

Lista de actuaciones

La lista de inversiones también incluye la creación de una nueva zona verde en la calle Jérica, que se logrará en cuanto se complete la compra o expropiación de unos corrales existentes en la zona, junto al pabellón polideportivo Melilla, que se demolerán para permitir llevar a cabo una actuación en esta zona, largamente reclamada por el vecindario. Todo ello por un importe de 323.874 euros.

Algunas de las actuaciones más destacadas del capítulo de inversiones para este ejercicio del 2025. / Mediterráneo

Otra de las asignaturas pendientes a la que el Ayuntamiento dará respuesta a través de las inversiones contempladas para el 2025 es la urbanización de la calle Isabel de Villena (99.842 euros), que permitirá abrir este vial urbano y mejorar la circulación de vehículos del barrio de Carinyena.

Auditori y apertura de viales

La mejora de las butacas del Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, con el cambio del relleno y del tapizado (65.824 euros); la adecuación de la casa-museo de Llorens, para abrirlo a las visitas (60.000 euros); la expropiación de una parcela en la zona de Corts Valencianes, que permitirá la apertura de la calle Botànic Calduch (53.125); o el arreglo de la Capelleta dels Àngels (23.398) son otras de las inversiones.

Nuevas actuaciones para mejorar las condiciones del Gran Casino y el Teatro Tagoba (124.121 euros) y reforzar su uso por ciudadanos y asociaciones es otro de los proyectos que se contemplan. «Trabajamos para que este patrimonio siga siendo motor sociocultural de Vila-real», señala la vicealcaldesa Maria Fajardo.

Inmuebles para uso público

Destaca también la intervención en la Alquería del Carmen (230.000 euros), construcción rural del siglo XIX, para impulsar su uso sociocultural. Acondicionada en el año 2013, ahora se prevé consolidar como punto de encuentro vecinal y espacio polivalente, según explican el alcalde Benlloch y la vicealcaldesa Fajardo.

El albergue Mare de Déu de Gràcia, que data de 1930, será objeto de más acciones que, por importe de 34.382 euros, tienen como finalidad recuperar por completo su actividad, mejorar estancias y mobiliario y adaptarlo a las necesidades actuales, destaca Benlloch.

Otros inmuebles municipales a adecuar son el Forn d’Avall (117.927 euros), para acoger el servicio de Atenció i Tràmits; el trinquete (41.781), para arreglar la fachada; y la reordenación de la zona de la Torre Motxa (149.488 euros).