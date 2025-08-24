Vila-real liquida en agosto a los empleados municipales 800.000 euros en horas extra y productividad

Un total de 804.937 euros ha abonado el Ayuntamiento de Vila-real a sus empleados en la nómina de este mes de agosto, en concepto de productividad y de horas extra. Así lo han informado fuentes del consistorio, desde donde apuntan que, de este modo, "se da cumplimiento al compromiso adquirido en la Mesa General de Negociación, celebrada el pasado mes de julio".

En concreto, como indican las mismas fuentes, los servicios extraordinarios presentados correctamente y validados por los departamentos correspondientes antes del 30 de junio se han adjuntado a la nómina actual y suman un total de 180.147 euros. Y por lo que respecta al complemento de productividad, que alcanza los 624.790 euros, se ha abonado en la mayoría de las áreas municipales hasta el mes de marzo. La excepción recae en los departamentos de Policía Local, Servicios Públicos y Protección Civil, cuyos trabajadores públicos tienen liquidada la productividad hasta el mes de mayo.

Continúa el trabajo

En este sentido, y también en la línea de cumplir con lo acordado semanas atrás desde el ejecutivo local con los sindicatos, la concejala de Hacienda y Recursos Humanos, Sabina Escrig, explica que "ya estamos trabajando para el pago del siguiente trimestre de ambos conceptos pueda hacerse efectivo en el próximo mes de octubre".

Por su parte, el alcalde, José Benlloch, hace hincapié en que “con este pago, volvemos a demostrar que este Ayuntamiento cumple los compromisos que adquiere. Nos comprometimos en la Mesa General de Negociación de julio y, como siempre, hemos actuado con responsabilidad y rigor para garantizar un reconocimiento justo a la labor del personal municipal. Seguiremos trabajando para que los pagos se efectúen dentro de los plazos establecidos y con la máxima transparencia".

"Empezamos a ver la luz tras muchos problemas económicos y de gestión que hemos vivido en el Ayuntamiento. Están dando fruto las acciones y decisiones tomadas con responsabilidad y prudencia tras el plan de ajuste económico que tuvimos que poner en marcha en el 2022 para hacer frente a los efectos de la pandemia del covid y la alta inflación provocada por la guerra en Ucrania. Estas crisis, sumadas a la situación de dificultades económicas heredadas en el Ayuntamiento, nos situaron en escenarios que ahora se están resolviendo". José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Además, el primer edil vila-realense añade que "empezamos a ver la luz tras muchos problemas económicos y de gestión que hemos vivido en el Ayuntamiento. Están dando fruto las acciones y decisiones tomadas con responsabilidad y prudencia tras el plan de ajuste económico que tuvimos que poner en marcha en el 2022 para hacer frente a los efectos de la pandemia del covid y la alta inflación provocada por la guerra en Ucrania. Estas crisis, sumadas a la situación de dificultades económicas heredadas en el Ayuntamiento, nos situaron en escenarios que ahora se están resolviendo".

Estabilidad política

E insiste en que "la estabilidad política del pacto de la Llum de Tol (que suscribieron el PSPV-PSOE y Compromís en julio del pasado año 2024) y la entrada en vigor del presupuesto de este ejercicio están permitiendo mejorar la gestión y hacer que Vila-real avance de nuevo.”

Y es que la contratación de una operación de crédito con Caixa Rural Vila-real, por importe de 4,5 millones de euros, destinada parte de ella a pagar sentencias u obligaciones urbanísticas y otra parte para la realización de las inversiones comprometidas para el actual ejercicio, permite dar un respiro a las arcas municipales, de manera que se puede hacer frente en tiempo y forma al abono de horas extraordinarias y productividad de los empleados municipales, máxime teniendo en cuentas la falta de personal en el consistorio vila-realense,