Vila-real conmemora sus 650 años de ‘bou al carrer’ con un Victorino Martín y un pasodoble

Vila-real celebró el primer evento del ‘bou al carrer’, según consta en la documentación del Arxiu Municipal, el 24 de agosto de 1375. Para conmemorar estos 650 años de historia taurina en la ciudad, se han previsto varias iniciativas. El alcalde de la ciudad, José Benlloch, destaca que el bou al carrer “es una tradición muy arraigada en nuestra localidad y, como siempre, estamos para defender aquello que es nuestro. Con motivo de la efeméride y con diálogo con la Comissió del Bou y la Junta de Fiestas, valoramos qué hacer; así, durante todo el año realizaremos acciones que empezarán estas fiestas en honor a la Virgen de Gracia”. Uno de los momentos más esperados será la presencia de un toro de la prestigiosa ganadería Victorino Martín, uno de los nombres más reconocidos y respetados del ámbito taurino, que llegará a la ciudad en el marco de esta celebración especial. La cita será el 6 de septiembre y el buey exhibido será Verdulito, marcado con el número 72 y de guarismo 0.

La conmemoración de esta efeméride contará también con un pasodoble de Alfredo Sanz, titulado Un vint-i-quatre d’agost. Bou a Vila-real que está previsto estrenar con la interpretación en directo de la Unió Musical La Lira, en una fecha todavía por determinar. “Estoy muy agradecido de poder contribuir a esta efeméride y la composición ha estado todo un reto”, indica Sanz que añade que la pieza incorpora “elementos característicos del folclore y otros más modernos y menos escuchados en este ámbito. Espero que cuando la ciudad celebre los 750 años del bou al carrer continue escuchándose”.

La edila de Fiestas, Miriam Caravaca, agradece a la Comissió del Bou, presidida por Toni Sánchez; a la Junta de Fiestas, encabezada por Toni Carmona, así como a Alfredo Sanz su implicación para rememorar este aniversario en la ciudad.