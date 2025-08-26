Justícia finalitza la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica per a autoconsum en la coberta de la seu judicial de Vila-real
Amb una inversió de 41.612 euros, es preveu que els 84 panells instal·lats seran capaços de subministrar el 15% del consum de l'edifici
La Conselleria de Justícia i Administració Pública ha finalitzat les obres de renovació de la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum en la coberta de la seu judicial de Vila-real, consistent en la instal·lació de 84 panells fotovoltaics de 585 Wp (potencia pic total de 48,7 kWp), per un import total de 41.612 euros.
Esta actuació s'emmarca en l'objectiu de la Conselleria de reduir les emissions de CO₂, el consum i els costos d'energia, assegurant un alt rendiment energètic en els edificis de les seus judicials.
Així, es preveu que els panells instal·lats seran capaços de subministrar el 15% del consum de l'edifici. En les hores del dia amb producció solar, l'energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics suplirà part de l'energia del subministrament elèctric convencional, i, com amb este sistema s'aprofita la major part de l'energia generada per a autoconsum, a penes hi ha excedents.
Esta seu judicial va ser pionera a integrar una instal·lació fotovoltaica en la seua coberta per a generar electricitat renovable, que en tindre ja més de 12 anys i haver quedat obsoleta, ha sigut substituïda per una altra més moderna, sent un exemple del progrés que ha experimentat esta tecnologia amb el pas del temps.
Renovació dels panells solars
L'actuació ha suposat la renovació dels panells fotovoltaics, d'aproximadament 200 Wp, instal·lats durant la construcció de l'edifici, amb una tecnologia més antiga i en la qual no es podia comptabilitzar l'estalvi generat, per uns altres més eficients. La producció d'energia elèctrica renovable de la nova instal·lació s'estima en 63.565 kWh anuals.
Esta actuació serà cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Next Generation EU i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionat per l'IVACE, on s'obté una ajuda pròxima al 83% del total de la inversió realitzada.
Amb esta nova instal·lació, la Conselleria de Justícia i Administració Pública reafirma el seu compromís amb les mesures d'estalvi, eficiència energètica i sostenibilitat, en reduir la petjada de carboni de les seus judicials.
