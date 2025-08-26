Novedad en las fiestas de Vila-real: Las peñas le dan la vuelta a la ofrenda a la patrona para ganar participación

Ganar en participación. Este es el objetivo de la vuelta de tuerca que quiere dar la Comissió de Penyes a la ofrenda a la patrona de la ciudad, la Mare de Déu de Gràcia, que se celebra el mismo día de la baixà, una vez que la imagen de la Virgen ya está en la iglesia arciprestal.

Los cambios en el desarrollo de un acto que, como en los festejos de Sant Pasqual, organiza la entidad que reúne a un centenar de colectivos festeros de Vila-real, se dieron a conocer este domingo en la tradicional asamblea previa a las celebraciones patronales de septiembre, que tiene lugar en las escalinatas del paraje del Termet.

Hasta ahora, las peñas y otras entidades que, posteriormente, tomaban parte en la ofrenda floral a la Mare de Déu de Gràcia en el primer templo local acompañaban a la patrona desde el mismo lugar en el que se la recibe, frente al convento de los Padres Carmelitas, de manera que, desde ese momento y hasta que las peñas accedían a ofrecer sus ramos o cestas de flores, transcurrían más de tres horas. Un tiempo que consideran excesivo y contraproducente a la hora de buscar participación.

De esta forma, la idea que se pretende llevar a cabo el viernes 5 de septiembre es que un reducido grupo de personas de cada colectivo que tome parte en la ofrenda, si así lo desean, espere y acompañe a la imagen de la Virgen hasta la arciprestal. Mientras tanto, el grueso de participantes podrán reunirse en la plaza Major una media hora antes de iniciarse la ofrenda, lo que reducirá considerablemente la espera hasta el momento de entregar las flores para el tapiz que se instala en la plazoleta del templo, lo que consideran que puede motivar a peñas y otros colectivos que, hasta ahora, no se decidían a formar parte de la comitiva por la excesiva espera de más de tres horas que estaban obligados a sufrir. Una espera que todavía es más contraproducente si hay niños pequeños en las peñas.

Además, desde la Comissió de Penyes confirman a Mediterráneo que se invitará a asistir al acto a un mayor número de asociaciones. «Sabemos que es difícil alcanzar la cifra del centenar de participantes que sí acuden a la ofrenda a Sant Pasqual (en la de la Mare de Déu de Gràcia son en torno a 40), pero intentaremos que la cifra crezca», explican desde la organización de los peñistas de Vila-real.