L'alcalde de Vila-real anuncia una nova rebaixa de l'IBI aplicable a l'any 2026
Benlloch indica que és la manera que té l'equip de govern, com ja va passar l'any 2025, de compensar l'establiment de la nova taxa de residus
L’Ajuntament de Vila-real ha anunciat una rebaixa d’entre el 2 i 5 % en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a l’any 2026. Aquesta reducció, que s’espera que s'aprove les pròximes setmanes, se suma a la del 2% ja aplicada el 2024 com a mesura d’alleujament fiscal per a compensar l’increment de la nova taxa de residus.
Fonts municipals remarquen que així, l’IBI a la ciutat serà més barat com a mesura del consistori per a minimitzar l’impacte econòmic en la ciutadania d’una taxa «que a Vila-real no havia existit mai».
Des del consistori expliquen que el cost de la gestió de residus s’ha incrementat un 48% en els últims anys, passant de 3,7 milions d’euros l’any 2019 a 5,5 milions el 2025. L'alcalde, José Benlloch, precisa que «fins ara havíem cobert aquest increment amb el cobrament de l’IBI, el PIE (Participació d’Ingressos de l’Estat) i altres fons municipals, però la normativa europea ens obliga a crear aquesta taxa de residus de forma no deficitària».
L'alcalde considera que «no és una taxa justa», raó per la qual, des del govern local «treballarem per corregir-la i, mentre analitzem com fer-ho, aplicarem una rebaixa de l’IBI per tal que les veïnes i els veïns puguen notar un alleujament econòmic».
Altres mesures compensatòries
Entre les opcions que s'estudien per a ajustar el cost de la taxa, segons expliquen des de l’equip de govern, estan les millores a l'ecoparc que permetran controlar l’accés al recinte i mesurar el residu, cosa que pot suposar possibles bonificacions; el conveni amb la Universitat Jaume I que permetrà obtenir un estudi objectiu per a adaptar mesures concretes a la realitat de Vila-real; la implantació, el 2026, d'un nou sistema de recollida de residus a la zona industrial; la potenciació del reciclatge per a minimitzar el cost del tractament del contenidor gris o l'actualització de l'ordenança vigent de residus, que data de 1992 «i caldria aterrar a les noves realitats en aquesta matèria», concreten.
La vicealcaldessa, Maria Fajardo, per part seua indica que «la filosofia de la taxa és clara i així ho recull el seu preàmbul: qui més residus genera, ha de ser qui més pague. Cal ser conscients d’aquest principi per a garantir una gestió més justa i sostenible. Encara que ara no disposem de totes les eines necessàries per a aplicar aquesta taxa d’una manera més justa, s’ha establert d'acord amb el valor cadastral dels immobles, i estem compromesos a treballar per implementar les mesures adequades en el futur».
Els rebuts en paper es començaran a rebre als domicilis entre el 15 i el 30 de setembre, aproximadament. Paral·lelament, les notificacions electròniques, especialment en l’àmbit industrial i comercial, ja s’estan enviant. «Sabem que alguns ja han començat a pagar», indica Benlloch, qui apunta que hi ha prop de 28.000 rebuts d’aquesta nova taxa, 25.000 corresponents a l’àmbit domèstic i els 3.000 restants a activitats comercials i industrials.
- Alemania busca trabajadores españoles: 100.000 puestos disponibles y 3.000 euros al mes (y sin necesidad de carrera universitaria)
- Una banda del Este asalta pisos en Castelló con el método de los hilos de pegamento
- El pueblo donde más rayos caen en toda España está en Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Grave cogida de un 'bou embolat' a un joven y el toro le 'roba' la riñonera
- Una plaga de avispas toma Castellón por el calor
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI