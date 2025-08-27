Vila-real llança 14.000 places dins la nova guia esportiva 2025-2026
El Servei Municipal d'Esports manté els preus de la campanya anterior i organitza 32 activitats trimestrals per a diferents edats, des de nadons fins a gent gran
El Servei Municipal d'Esports (SME) de Vila-real llança una nova campanya esportiva amb més de 14.000 places, 8.000 per a socis, 2.800 en activitats guiades i més de 3.000 en lligues locals i Multiesport Escolar. El regidor de l'àrea, Xus Madrigal, juntament amb la cap del servei, Eva Salvador, ha presentat la guia d'enguany, que manté els preus de temporades anteriors, que van des dels 50 euros per a usuaris júniors als 217 euros el familiar, i inclou 32 activitats trimestrals per a diferents edats, des de nadons fins a sènior. “L’activitat física és sinònim de benestar i salut i, com a Ciutat de la Salut i de l’Esport, apostem per ficar-la a l’abast de tota la ciutadania”, ha destacat el regidor.
La cap del servei ha destacat que una de les novetats d’enguany és la creació de l’escola municipal de natació jove, adreçada per a menors d’entre 13 i 17 anys “que no tenien cabuda ni en l’escola de natació ni en els grups d’adults”.
Hi haurà canvis en la dinàmica de ritmefit, ja que les sessions de ritme es combinaran amb una de cicle-ritme o una d’entrenament funcional, que se suma aquesta temporada. Es crea, per la demanda existent, un grup de power dumbell per a no socis i, per a millorar la mobilitat de la gent gran, també s’incorporen a la guia dos grups d’entrenament funcional per a majors de 65 anys.
La piscina del Termet, oberta fins el 21 de setembre
D'altra banda, Salvador i Madrigal han anunciat que la piscina del Termet romandrà oberta fins al 21 de setembre, tant per a socis com per a clubs. El responsable d’Esports ha destacat enguany tornarà a celebrar-se el Multiesport escolar que, a partir del 15 de setembre, obrirà el segon termini d’inscripció i ha agraït a l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) i el Centre Excursionista que òbriguen les seues activitats a la ciutadania mitjançant aquesta guia.
Les inscripcions en la temporada 2025-2026 de l'SME arrancaran l’1 de setembre amb el període de renovacions i canvis -si el pagament està domiciliat, la renovació és automàtica-, mentre que la preinscripció a activitats obrirà el termini el 8 de setembre. Salvador ha indicat que l’horari d’atenció a les oficines de l’SME la setmana del 8 al 12 de setembre s’amplia i les persones interessades podran assistir de 8.00 a 16.30 hores. Els nous socis podran inscriure's a partir del 23 de setembre.
