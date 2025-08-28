Vila-real deja atrás 25 años de parón en la construcción de casas adosadas e impulsa una nueva promoción

Un cuarto de siglo. Este es el tiempo en el que ha permanecido en stand by en Vila-real la construcción de viviendas unifamiliares adosadas en el casco urbano. Un parón que todo indica que tiene los días contados, debido al interés de una empresa por levantar una docena de estas casas en la zona sureste de la ciudad, en el entorno del centro de salud de Carinyena, el colegio público Pascual Nácher y el instituto Professor Broh i Llop.

La corporación municipal de Vila-real ha celebrado este jueves la sesión plenaria ordinaria de agosto. / Mediterráneo

Y es que el pleno de la corporación municipal, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, ha dado este jueves el visto bueno con el voto favorable del PSPV-PSOE, PP, Compromís y el concejal no adscrito, y con la abstención de Vox, a un estudio de detalle que reformula mínimamente la tipología de las viviendas que establece el Plan General de Ordenación Urbanas (PGOU). En concreto, el cambio se traduce en pasar los aproximadamente 10 metros cuadrados de un espacio en la parte delantera de las casas a un patio trasero, ampliando este recinto y dejando las fachadas a nivel de la acera.

Interés por esta tipología

“Vila-real va bien en materia de promociones de viviendas plurifamiliares en altura, en masets, en casas entre medianeras, … pero la iniciativa de adosados en hilera era prácticamente inexistente, pero ahora hay un interés manifiesto”, detalla Obiol, quien añade que “no podíamos perder oportunidades para la ciudad por una cuestión secundaria que no afecta la estructura del PGOU”. La parcela en cuestión tiene una superficie de unos 1.500 metros cuadrados y está delimitada por los viales Emilia Pardo Bazán, Serra d’Irta y Portugal.

Vista aérea de la parcela y la noza en la que se prevé construir una nueva promoción de viviendas unifamiliares adosadas. / Mediterráneo

A este respecto, el edil Obiol hace hincapié en el momento que vive Vila-real en cuanto a la construcción de promociones inmobiliarias, después de dos décadas sin prácticamente movimiento.

«En cada junta de gobierno se dan licencias para construir masets, bloques de pisos o reformas de casas en la ciudad, pero faltaba este tipo de viviendas unifamiliares adosadas, que ahora se podrán impulsar», asevera Obiol.

Más asuntos

Por otra parte, en el pleno ordinario también se han abordado tres propuestas de expedientes sancionadores a las empresas adjudicatarias de la limpieza de edificios municipales y colegios que, por el momento, siguen su curso hasta determinar el importe de la multa.

Asimismo, se han aprobado los días festivos de Vila-real para el 2026, que serán el 18 de mayo (el 17 de mayo, festividad de Sant Pasqual, es domingo) y el 26 de diciembre, Sant Esteve. Además, Sant Vicent (13 de abril) pasa a ser lectivo, con el fin de que los escolares puedan disfrutar de una semana completa de fiesta en Sant Pasqual.