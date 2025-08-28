Vila-real esgota en només hora i mitja els 750 tiquets de la Trobada d’Allioli
La rapidesa amb què es tanca la venda de butlletes posa en relleu l’èxit de la convocatòria, encara que també hi ha crítiques d’alguns sectors, bàsicament treballadors, que no poden optar a participar
Només hora i mitja. Aquest ha estat els temps en el qual s’han esgotat els tiquets per a participar en l’edició de la Trobada d’Elaboració d’Allioli de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real.
Es tracta d’un esdeveniment què va nàixer a les celebracions patronals de Sant Pasqual, el maig de 2019, per a commemorar la declaració de la Nit de la Xulla com a festa d’interés turístic provincial. Aleshores ja van estar més de 500 els participants en aquesta trobada. Posteriorment, es va incrementar fins a oferir 750 places que, com s’evidencia, encara es queden curtes davant l’interés que desperta aquesta cita festiva que es celebra abans de la Xulla, cada dilluns de les festes patronals.
De fet, a la rapidesa amb la qual s’esgoten les butlletes també s’afig el malestar d’alguns col·lectius, bàsicament treballadors i treballadores, que es troben amb la impossibilitat d’optar a aconseguir un dels tiquets per a participar en aquest acte, donat que es van posar a la venda a les 9.00 hores i a les 10.30 ja no en quedaven.
Les xarxes socials es fan ressò d’aquesta impossibilitat i es proposen diferents mesures, com l’ampliació del nombre de butlletes, el canvi d’ubicació en el cas que la plaça Major no puga acollir a tots els participants, el lliurament d’una quantitat màxima de bitllets per persona (ara es fa, però es pot tornar a fer cua per tal d’aconseguir-ne més) o fer la distribució en diferents moments al llarg de la jornada, amb horaris de matí i de vesprada.
Què és la síndrome CDKL5?
La Síndrome per Deficiència de CDKL5 és una malaltia genètica lligada al cromosoma X que provoca l’aparició primerenca de crisis epilèptiques de difícil control i alteracions greus del neurodesenvolupament. A més de l’epilèpsia, altres símptomes són hipotonia, dèficit cognitiu i problemes gàstrics. El tractament que hi ha se centra a alleujar els símptomes, bàsicament les crisis epilèptiques. I s’investiguen teràpies avançades, com la gènica, que modifiquen el curs de la malaltia.
En qualsevol cas, i a l’espera que la Junta de Festes prenga una decisió al voltant de les propostes de la gent per a ampliar la participació, la plaça Major de Vila-real tornará a acollir la Trobada d’Elaboració d’Allioli, aquesta vegada el dilluns, 8 de setembre, a partir de les 18.30 hores, per tal que la tradicional salsa valenciana es faça servir, després, a l’hora de la Xulla.
Esdeveniment solidari
Com de costum, l’esdeveniment té un caràcter solidari, de manera que la recaptació que s’obté de la venda dels tiquets, amb un donatiu de tres euros cadascun, es destinarà en aquesta ocasió a l’Associació d’Afectats CDKL5 de Vila-real, la qual treballa per a donar suport a les famílies i impulsar la investigació d’aquesta malaltia rara, que deriva en crisis epilèptiques primerenques i resistents als fàrmacs que hi ha en l’actualitat.
I és que la Trobada d’Elaboració d’Allioli transcendeix els valors de la gastronomia popular per a convertir-se en un espai solidari i de lluita per la igualtat i la integració.
