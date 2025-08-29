El Consell Rector de Festes de Vila-real da el ‘ok’ a 212 actos por la Mare de Déu de Gràcia
El ‘llibret’ se presentará el próximo martes y su reparto arrancará el miércoles, en el Gran Casino, a las 10.00 horas
El Consell Rector de Festes de Vila-real, presidido por la concejala del área, Miriam Caravaca, se reunió ayer para dar luz verde al programa de actos de las celebraciones en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
El presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona, fue el encargado de informar de las citas previstas para los festejos patronales, que se desarrollarán del 5 al 14 de septiembre, a los integrantes de este consejo, en el que también están representados los grupos políticos presentes en el consistorio.
El popular llibret de festes, en el que se recogen la totalidad de actividades festivas, se presentará el próximo martes, a las 12.00 horas y en el Gran Casino. Al día siguiente, miércoles, se procederá a su reparto, a partir de las 10.00 horas, en el mismo espacio.
Casi 10.000 ejemplares
En total se han editado cerca de 10.000 ejemplares que la reina del 2025, Nadia Alba, y las damas de su corte se encargarán de distribuir en mano a los ciudadanos.
La edila Caravaca ha aprovechado para agradecer «el trabajo realizado por la Comissió de Penyes, la Comissió del Bou y la Junta de Festes, con Toni Carmona al frente, por los 212 actos programados para estas fiestas».
Además de las habituales jornadas de bou de carrer, con la exhibición de un Victorino Martín el sábado, 6 para conmemorar los 650 años de festejos taurinos en Vila-real, la programación incluye diferentes conciertos y actuaciones musicales, como las de Depol y Gonzalo Hermida, Kabrönes (ex Mägo de Oz), Rafa Sánchez (La Unión), Falete, mariachis o un tributo a Nino Bravo, entre otros.
