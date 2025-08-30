Vila-real adjudica el seu primer contracte d'esterilització, vacunació i identificació de gats
L'empresa Esterivet Control es farà càrrec dels tractaments veterinaris
L'Ajuntament de Vila-real ha adjudicat a l'empresa Esterivet Control el servei d'esterilització, vacunació, desparasitació i identificació mitjançant microxip i marcatge i tractaments veterinaris de gats malalts o ferits de colònies urbanes del municipi de conformitat amb les lleis 7/2023, del 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, i la 2/2023, del 13 de març, de la Generalitat, de protecció, benestar i tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal. La durada del contracte és d'un any amb la possibilitat de prorrogar un altre exercici més i s'ha adjudicat per 30.730,27 euros, impostos inclosos, quan el pressupost base de licitació anual era de 45.866,08 euros, és a dir, una reducció pròxima al 33 %.
La regidora de Benestar Animal, Ana Torres, recorda que és la primera vegada que el consistori realitza una contractació d'aquest calat. "El març de 2024 aprovem el Pla municipal de colònies felines i aquest contracte és un pas més en el desenvolupament d'accions dirigides a abordar de manera efectiva el control de colònies felines per a garantir el benestar animal i de la ciutadania, ja que des de l'Ajuntament de Vila-real tenim un compromís ferm amb el benestar animal i la salut pública", indica Torres. "Des de l'Ajuntament volem continuar caminant al costat de la societat civil per a realitzar una sèrie de projectes per a una major millora en la convivència dels animals i les persones", assenyala la regidora de Benestar Animal que incideix en el gran esforç econòmic que fa l'Ajuntament per a garantir la salut i la qualitat de vida dels gats de carrer, ja que “a més de l'esterilització, el contracte inclou també alguns tractaments veterinaris”.
El cens actual de colònies urbanes felines estima que hi ha aproximadament 200 exemplars, 100 mascles i 100 femelles, a Vila-real. L'adjudicatària s'ha compromés, d'acord amb la proposta presentada, a efectuar tres tallers d'accions de promoció i divulgació sobre les colònies felines per a col·lectius els objectius dels quals siguen la formació i informació als participants en matèria de colònies felines i la seua situació en el municipi i també es compromet a realitzar tres taules informatives d'accions de promoció i divulgació sobre les colònies felines i el mètode CER en punts de concentració de la població.
La regidora també agraeix la labor de les associacions, Gats de Barri i SOS rescat colònies felines Vila-real, i dels voluntaris "que es bolquen, dia a dia, per a millorar la vida dels gats de les colònies". “A més d'aquesta licitació, mantenim un conveni amb Gats de Barri per a la cura dels gats de les colònies felines”, recorda Torres que afegeix que s'estan mantenint reunions amb representants del voluntariat per a traçar protocols d'actuació.
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores