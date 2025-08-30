Vila-real llança una campanya per a ajornar una setmana l’inici del curs escolar
Més de 600 persones firmen la petició en només set hores després de fer-se publica l’acció
L’objectiu és salvar les altes temperatures en les aules i, a la ciutat, les festes patronals
L’Ajuntament de Vila-real acaba d’iniciar una campanya de recollida de firmes, a través de la plataforma Change.org, per tal d’aconseguir el màxim nombre de suports i traslladar a la Conselleria d’Educació la reclamació d’endarrerir una setmana el començament del curs escolar, de manera que aquest començaria el 15 de setembre i no el 8 dia establit per la Generalitat a finals de maig.
La petició va en la línia de la postura que defensen els sindicats del sector de l’educació i que ja van fer arribar a la Conselleria en primavera. Malgrat aquesta petició, les autoritats autonòmiques es van decantar pel 8 de setembre per a iniciar el curs, fent cas a les dades que defensen des de les associacions de mares i pares (AMPA).
La regidora vila-realenca de l’àrea, Anna Vicens, va anunciar ahir aquesta iniciativa que es pren des del consistori i amb la qual es busca el suport de famílies, alumnat i professorat «davant unes condicions climatològiques cada vegada més extremes, que dificulten l’aprenentatge i posen en risc la salut en les aules».
Celebracions de la Mare de Déu de Gràcia
I és que, a Vila-real, la mesura no només permetria evitar temperatures elevades en les escoles i instituts, sinó que també afavoriria que els alumnes, des d’Infantil fins a batxillerat, salvaren la setmana de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia.
Cal destacar que la campanya encetada per l’Ajuntament al voltant de les 15.30 hores, ja sumava més de 600 firmes a favor de la mesura en només cinc hores.
En qualsevol cas, fonts municipals consultades per Mediterráneo asseguren ser conscients que les possibilitats de canviar les dates per al curs 2025-2026 són pràcticament nul·les, però assenyalen que la reivindicació també s’estendrà a la pròxima convocatòria educativa per al 2026-2027.
Qüestió de benestar i salut
«Volem que la ciutadania faça sentir la seua veu i que la Conselleria entenga que l’inici de curs el 8 de setembre no és viable amb les temperatures actuals. No es tracta de cap caprici, sinó d’una qüestió de benestar i de salut per a tots i totes», explica l’edila Vicens.
La regidora denuncia que el govern del PP liderat pel president Carlos Mazón «no ha invertit ni un sol euro en millorar les condicions dels centres educatius». Una situació que contrasta, com apunta, amb la de l’Escola Municipal El Solet. «Nosaltres (l’Ajuntament) actuem i hem invertit en aire condicionat en aquesta escoleta perquè cap xiquet haja de patir el que molts altres pateixen a les aules de la Comunitat», assenyala.
Convivència i identitat
A més, en el cas de Vila-real, Vicens incideix en el valor social i cultural de les festes locals. «Retardar el començament del curs permetria que els joves gaudiren plenament de les celebracions de setembre, un moment especial de convivència i identitat per a la ciutat. Perquè, fer política amb la joventut també és escoltar-los i tindre en compte el seu entorn.
Des del consistori afirmen que, amb aquesta campanya, «el consistori pretén traslladar a la Generalitat una demanda compartida per sindicats, famílies i estudiants». A la qual cosa, Vicent afig que «som conscients que no és fàcil, però si unim esforços podem obrir un debat necessari. Per això, animem a tota la ciutadania a donar suport a la campanya a Change.org i demostrar que Vila-real vol un inici de curs més just i, alhora, més adaptat a la realitat».
