22 establiments enceten amb setembre la II Ruta Desdejuna't Vila-real

Al llarg de dos mesos, les persones interessades podran gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica

Vila-real oferirà una amplia oferta de desdejunis en locals de restauració de la ciudad, entre setembre i octubre. / Santi García

Concha Marcos

Vila-real

Un total de 22 establiments s’han sumat a la segona edició de la Ruta Desdejuna't Vila-real, impulsada per l'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real (ASHIOVI), en col·laboració amb la Regidoria d'Hostaleria i Comerç, que comença l'1 de setembre, i estarà activa fins al 30 d'octubre.

Des de l'Ajuntament expliquen que la iniciativa es reedita «després de l'èxit de l'any passat», amb la intenció de donar visibilitat i promoció als locals d'hostaleria del municipi que ofereixen desdejunis de manera habitual.

Els participants d’enguany, que oferiran els desdejunis durant el seu horari normal, són: bar La Plana, bar Madrigal, bocateria Els Lluïsos, bocateria La Morena, Booncata, Café d’Alice, cafeteria 8 de mayo, cafeteria La Otra, cafeteria La Plaça, cafeteria San Pascual, cafeteria i despatx de pa Chamizo, Cruixent pa i café, Doña Ana, orxateria La Murà, l’Antiga Valenciana, La Dolceta de Maria, La Gramola, La Tacita, Merengue&Limón, panaderia/ cafeteria Granier, Rojo Café i Valentine’s cafe&bar.

Durant la primera edició també van participar 22 establiments, i la repercussió en xarxes socials va ser notable, amb un augment del 41,2 % en seguidors en els perfils associats. Les dades «confirmen el potencial de la campanya com a eina efectiva de dinamització econòmica i visibilitat del sector hostaler local», remarquen des de l'Ajuntament.

Cartell anunciador de la II Ruta Desdejuna't Vila-real. / ASHIOVI

El regidor d'Hostaleria i Comerç, Xus Madrigal, recorda que la ruta «complementa altres iniciatives gastronòmiques» com les Jornades d'Olleta de la Plana o la Ruta de la Tapa. Aquesta vegada se centra en cafeteries i locals que ofereixen desdejunis.

Per part seua, Emilio Miralles, president d'ASHIOVI, subratlla el compromís de l'associació com un impuls per al sector «cada vegada és més un repte, i per això continuarem fent costat a l'hostaleria i oci de Vila-real amb iniciatives com aquesta».

A banda de l'opció gastronòmica hi ha altra forma de participar: sumant-se a la promoció de l'esdeveniment. Els clients poden participar en el II Concurs fotogràfic Desdejuna't Vila-real. El que hauran de fer és publicar en Instagram stories, fotos o reels en els quals es mostre el desdejuni consumit, mencionar a @ashiovi_vila_real i usar l'etiqueta oficial #rutadeldesdejuni.

Les persones que complisquen els requisits podran optar a un dels quatre vals de regal de 50 euros a consumir en els locals adherits. A més, entre els establiments participants, es premiarà el més popular —el que tinga més publicacions etiquetades— amb un guardó de distinció i un val de 150 euros per a gastar en l'empresa patrocinadora García Folques, SL.

