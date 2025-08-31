Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una actuación integral para la protección y mantenimiento de las palmeras de la ciudad. Según explican desde el consistorio, en total, van a revisarse y tratarán unos 315 ejemplares repartidos por el casco urbano, sobre los que se realizarán trabajos de poda, limpieza y aplicación de tratamientos fitosanitarios.

El objetivo principal, tal y como explican, es «prevenir y combatir la plaga del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), un escarabajo invasor que se alimenta del interior del tronco y puede provocar la muerte del árbol de manera silenciosa».

La detección temprana y las tareas de mantenimiento «son fundamentales para frenar la expansión» de este insecto que, desde hace años, amenaza las palmeras de muchas localidades mediterráneas. Según explica la concejala de Medio Ambiente y vicealcaldesa, Maria Fajardo, «el picudo rojo ataca sobre todo la parte interna de la palmera, perforándola y alimentándose sin que, al principio, sea visible en el exterior».

Cuando los primeros síntomas aparecen —hojas caídas, deformadas o una copa descentrada—, el árbol ya puede estar gravemente afectado. «Esto supone no solo un riesgo por la pérdida del patrimonio vegetal y ornamental de la ciudad, sino también un peligro de caída de grandes hojas en la vía pública», detalla.

Ante este riesgo, Fajardo precisa que «nuestra prioridad es actuar a tiempo: la poda y limpieza adecuada, sumada a la aplicación de productos fitosanitarios, es clave para reducir la presencia de este insecto. También tenemos que estar muy atentos a las palmeras de ámbitos privados, puesto que una sola planta afectada puede convertirse en foco de propagación».

Con esta intervención, el gobierno municipal refuerza «el compromiso con la protección del patrimonio natural y ornamental de la ciudad, a la vez que apela a la colaboración ciudadana», añade la concejala, al tiempo que apela a la colaboración ciudadana. «Pedimos a los vecinos y vecinas que, si detectan palmeras con síntomas sospechosos en jardines particulares, lo comuniquen al Ayuntamiento para poder asesorarlos. La lucha contra el picudo rojo es una responsabilidad compartida, y solo con la implicación de todos podremos preservar nuestras palmeras», concluye.