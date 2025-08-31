Vila-real reubica el castillo de final de fiestas y lo traslada al jardín de Jaume I

Las novedades siguen anunciándose a modo de goteo para las fiestas que Vila-real dedica a la Mare de Déu de Gràcia y que se desarrollarán desde el viernes, 5 al domingo, 14 de septiembre.

Precisamente, una de esas novedades se refiere al cambio de ubicación del castillo con el que se anuncia el final de las celebraciones. Y es que, aunque el formato no variará, sí que lo hará la ubicación del espacio desde el que se dispararán los cohetes y carcasas que, en esta ocasión, protagonizará la empresa pirotécnica Peñarroja, que también es la encargada de lanzar la mascletà del primer domingo festivo, 7 de septiembre.

De esta forma, el lugar elegido para cerrar con pólvora, fuego y luces las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia será la parcela existente junto al jardín de Jaume I.

Se trata de una medida que se pretende mantener para próximas ediciones festivas, de manera que para los festejos de mayo en honor a Sant Pasqual se seguirá disparando el castillo desde el emplazamiento que se utilizaba hasta ahora para los dos periodos festivos, el parque de Alaplana, en el extremo oeste de la ciudad; mientras que para los de septiembre se apuesta por hacerlo desde el jardín de Jaume I, en el extremo este.

Para llevar a cabo esta modificación de emplazamiento ha sido necesario contar con el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, debido a la cantidad de kilos de pólvora que se disparan y por cuestiones de seguridad.

Previamente al lanzamiento del espectáculo pirotécnico se encenderá la traca de final de fiestas que, como de costumbre, arranca a las 22.00 horas desde la basílica de Sant Pasqual i finaliza en la plaza Major. Y desde allí se inicia un desfile de peñistas, representantes festivas y vecinos en general hasta el jardín Jaume I, recorriendo las calles Major Sant Doménecc, Raval del Carme y Cardenal Tarancón hasta llegar al emplazamiento del castillo, cuyo disparo está previsto a las 22.30 horas.

‘Food trucks’ y gastronomía

Las celebraciones patronales de la Mare de Déu de Gràcia repiten una de las iniciativas que, en los festejos de Sant Pasqual, ya sustituyó al Casal del Porrat. De esta manera, se da continuidad al espacio de food trucks que se habilitó en mayo, también en el jardín de Jaume I. Un recinto para el que se preparan jornadas de tardeo en los dos fines de semana de la Mare de Déu de Gràcia.

Otra de las novedades de la programación llegará el domingo, 7 de septiembre (día de fiesta grande), a las 11.00 horas, con la I Jornada de Corte de Jamón Solidario, en la plaza Colom, ubicado entre el edificio del Mercat Central i la iglesia arciprestal.