Emergencias, eventos y avisos al instante: así es el nuevo servicio del Ayuntamiento de Vila-real por WhatsApp

El Ayuntamiento de Vila-real se sube al tren del WhatsApp y lo hace estrenando dos canales oficiales en esta plataforma y a unos días de iniciarse las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. El alcalde, José Benlloch, ha sido en encargado de anunciar esta iniciativa con la que el consistorio pretende mejorar la comunicación con la ciudadanía. "Se trata de una herramienta que nos permitirá ofrecer una información más directa, inmediata y accesible”, señala el munícipe vila-realense.

Benlloch explica que los canales son unidireccionales, de manera que no es necesario registrarse con un número de teléfono, simplemente hay que acceder al mismo para tenerlo en el teléfono móvil, lo que, como apunta el alcalde, "evita cualquier problema relacionado con la protección de datos o cierra la puerta a un hackeo que pudiera acceder a los contactos, al no disponer estos canales de los números telefónicos de los usuarios".

El alcalde, José Benlloch, ha presentado los dos canales oficiales con los que el Ayuntamiento se estrena en WhatsApp. / Mediterráneo

El primer edil explica que los canales de WhatsApp en cuestión se destinan, por un lado, a avisos de emergencia y, por otro, a informar sobre eventos o la agenda municipal de las diferentes concejalías e, incluso, para anunciar las actividades que se organicen desde entidades locales, siempre que quieran colaborar en este proyecto.

Avisos a la ciudadanía

De esta forma, el canal de emergencias tiene por objetivo trasladar en tiempo real avisos importantes al vecindario relacionados con la seguridad ciudadana, alertas meteorológicas, cortes de servicios básicos, modificaciones en el tráfico u otras situaciones que requieran de una comunicación rápida y eficaz con la población-

Y, por otra parte, el destinado a agenda de actividades e información municipal servirá para acercar a la ciudadanía asuntos y noticias de interés, actos oficiales, eventos culturales o deportivos, citas festivas (como las que ahora se desarrollarán en honor a la Mare de Déu de Gràcia del 5 al 14 de septiembre), y todo aquello relacionado con la vida social e institucional de la ciudad.

En este cartel se muestran los códigos QR con los que cualquier ciudadano puede suscribirse a los canales oficiales del Ayuntamiento de Vila-real. / Mediterráneo

Benlloch incide en que con esta iniciativa, totalmente gratuita, el consistorio "hace una apuesta clara y decidida por la incorporación de las nuevas tecnologías y los canales digitales como herramientas para mejorar la gestión pública y fomentar una relación más fluida, transparente y participativa con nuestros vecinos y vecinas.

Adaptación a las nuevas tecnologías

“Es también una muestra de nuestro compromiso con una administración pública que escucha, que evoluciona y que sabe adaptarse a los nuevos hábitos y formas de comunicación de la sociedad actual”, señala. Y anima a la ciudadanía a estos canales y a hacer uso de esta nueva vía de información oficial, que pretende acercar la realidad cotidiana de la ciudad y dar respuesta a las necesidades de información de manera más eficaz e inmediata.

Para suscribirse al servicio, debe accederse a través de los códigos QR o mediante el enlace directo, disponible en los perfiles del Ayuntamiento.

“Continuamos trabajando, desde el rigor y el compromiso, por una Vila-real más conectada, más accesible y más próxima a su gente”, explica el alcalde, quien añade que el servicio se presenta antes de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia "para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible gracias al boca-oreja en las peñas, de manera que si hay algún aviso o incidencia referente a los festejos, estos canales son una forma ágil y útil de informar a la ciudadanía”, defiende el máximo responsable municipal.