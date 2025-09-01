Vila-real reforzará la seguridad festiva en los puntos más multitudinarios

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, encabezaron ayer la Junta Local de Seguridad previa a las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Una reunión que sirvió para cerrar el operativo de vigilancia para los festejos, con una mirada especial para reforzar los controles en aquellos espacios y eventos más multitudinarios.

Como de costumbre, el operativo contará con la colaboración y la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, «para que podamos vivir estos festejos patronales con la mayor normalidad posible», dijo Benlloch.

Las autoridades junto a los responsables de las fuerzas policiales que se coordinarán para garantizar la seguridad en las fiestas de la Mare de dDéu de Gràcia. / Mediterráneo

En la reunión también participaron la vicealcaldesa y responsable de Igualdad, María Fajardo; los ediles de Seguridad Pública y de Fiestas, Toni Marín y Miriam Caravaca; el jefe de la comisaría de Policía Nacional de Vila-real, Pedro Ortín; el inspector jefe del grupo operativo de la unidad adscrita de Policía Nacional a la Generalitat, Antonio Aguilar; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Castellón, Alfonso Martín; el teniente de la Guardia Civil de Burriana, Antonio Sánchez; el comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto; y el inspector jefe de servicios de la Policía Local de Vila-real, Alfonso Monfort.

460 peñas inscritas

Desde Policía Local, Nieto informó que habrá 131 refuerzos durante las jornadas festivas que arrancan con 460 peñas registradas y se habilitará una vigilancia especial en eventos como las citas gastronómicas multitudinarias, los actos taurinos o los conciertos, como el de Depol o Kabrönes. Además, estos días se espera una elevada actividad musical ya que se han solicitado y autorizado 45 escenarios.

La vigilancia en espacios como el Recinte de la Marxa o el control de los dispositivos sanitarios en actos taurinos y de la pirotecnia son algunas de las labores que también se reforzarán estos días.

Y se dio cuenta de los días y ubicaciones del Punto Violeta y Libre de Adicciones, ya que las concejalías de Igualdad y Sanidad vuelven a unir esfuerzos. En esta ocasión, habrá dos jornadas en las que se instalará una barra con bebidas sin alcohol a partir de las 22.00 horas, el día 9 en la plaza Major; y el día 11 en el Recinte de la Marxa.