Més de 200 actes ompliran de festa Vila-real per la Mare de Déu de Gràcia
El repartiment del popular llibret comença aquest dimecres, a partir de les 10.00 hores, al Gran Casino
Vila-real ja fa olor de festa. I és que aquest dimarts s'ha presentat la programació que, amb més de 200 actes, omplirà els carrers i les places de la ciutat d'alegria i germanor dins el diumenge, 14 de setembre. Com de costum, la sala noble del Gran Casino ha estat el lloc triat per a la tradicional cita amb la qual es dona a conéixer l'activitat lúdica i religiosa per a retre honors a la Mare de Déu de Gràcia, amb la presència de les autoritats, representants de la festa i la reina i dames del 2025.
Tant l'alcalde de Vila-real, José Benlloch; com la regidora de l'àrea, Miriam Caravaca, han destacat el treball que realitzen de manera desinteressada les persones que formen part de la Junta de Festes, encapçalada per Toni Carmona, com també la que fa la Comissió de Penyes i totes les entitats que, d'una manera o l'altra, col·laboren per a fer possible un programa de festes que arribe a la gran majoria de col·lectius de la ciutat.
Consulta tota la programació de les festes en aquest enllaç:
Una programació que es recull en el llibret de festes que les representants festives repartiran entre la ciutadania al Gran Casino, tant dimecres, de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores, com dijous, amb el mateix horari al matí, però a la vesprada de 16.00 a 17.30 hores.
Crida a la Festa
D'aquesta manera, la Crida a la Festa, que aquesta vegada protagonitzarà la científica vila-realenca i Premi Jaume I de 2025, María Jesús Vicent Docón, obrirà 10 dies de celebracions festives divendres, a les 12.00 hores, a la plaça de la Vila. A partir d'eixe moment ja no pararà l'activitat, la qul tindrà el seu moment més emotiu el mateix divendres, per la vesprada, amb la recepció de la patrona davant el col·legi Verge del Carme. Bous al carrer, concerts, peculiars esdeveniments musicals, cites gastronòmiques multitudinàries o més íntimes, folklore i també iniciatives per a promoure un consum responsable d'alcohol i lluitar contra la violència masclista donen forma a un complet programa festiu en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
