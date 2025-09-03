Tsunami de personas para conseguir un 'llibret de festes' de la Mare de Déu de Gràcia en Vila-real

Ya es una estampa tradicional. Y es que, pese a que cada vez están más presentes en la sociedad las plataformas digitales en las que se cuelguen. casi al instante, los programas de las fiestas patronales, en Vila-real sigue siendo una costumbre el guardar una larga cola para recoger en mano uno de los ejemplares del llibret de festes que, a las 10.00 horas de este miércoles, han empezado a repartir la reina del 2025, Nadia Alba, y las damas de su corte de honor Blanca Nebot, Alba Barrachina, Claudia Vicent, Maria Nieto, Cristina Font y María Parra.

FOTOGALERÍA I Las imágenes de la primera jornada del reparto del 'llibret de festes' de Vila-real / Gabriel Utiel

Desde primera hora de la mañana ya eran cientos las personas que esperaban en la cola que se formó en la calle Major Sant Jaume y la plaza de la Vila para acceder al Gran Casino y lograr un programa de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, en el que se recogen los más de 200 actos que los vila-realenses y visitantes podrán disfrutar hasta el próximo domingo, 14 de septiembre. Unos actos que arrancan de manera oficial este viernes, con la popular Crida a la Festa y la multitudinaria baixà de la patrona desde su ermitorio del Termet hasta la iglesia arciprestal.

Consulta la programación de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Según han confirmado fuentes de la Junta de Festes consultadas por Mediterráneo, a lo largo de la mañana de hoy se han distribuido entre el vecindario en torno a 4.500 llibrets, de los 10.000 que se han editado para la ocasión. Así, se calcula que en esta primera jornada de reparto se superará la cifra de 6.000 programas entregados a los ciudadanos por las representantes festivas.

Con todo, las personas más rezagadas todavía pueden conseguir su ejemplar festivo este jueves, en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.30 horas.

Colocación de los cadafals

Por otra parte, las peñas de Vila-real han llevado a cabo a lo largo del día el montaje de los cadafals que se ubican en el recinto taurino de la vila, en parte del Raval del Carme y de la calle Josep Ramon Batalla.

Los operarios de un camión-grúa descargan y colocan en su sitio uno de los cadafals ubicados en la calle Josep Carmon Batalla (Barranquet).scarga y coloca en sus / Josep Carda

En realidad, ya hace años que aquel tradicional montaje a mano de estas estructuras dio paso al traslado de las mismas desde el recinto en que se guardan (ya montadas), de manera que camiones grúa son los encargados de transportar los cadafals y colocarlos en los lugares que les corresponden, después del sorteo realizado entre los colectivos interesados.

Se trata de estructuras que, en cada una de las jornadas en las que se realizan festejos de bous al carrer se llenan de peñistas y vecinos de todas las edades que, de forma segura, son testigos de las celebraciones taurinas de las fiestas.