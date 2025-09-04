La previsión del tiempo para las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

El tramo final del verano y las semanas previas a la entrada del otoño suelen ser muy variables en la provincia de Castellón en cuanto a la climatología. Y más variable se ha ido transformando, tal y como apuntan los expertos, a causa del cambio climático que, entre otras cosas, ha provocado un incremento de dos grados en la temperatura del agua del Mediterráneo y, por tanto, una mayor evaporación de la misma que puede desembocar en lluvias torrenciales.

Previsión meteorológica de Aemet para Vila-real para los próximos cuatro días. / Mediterráneo

Pero, ¿cuál es el tiempo que se espera para las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia? Esta es la pregunta que se hacen los vecinos y visitantes de Vila-real que, en la medida de lo posible, preferirían que las lluvias, de producirse, sean débiles o, en el mejor de los casos, se esperen que transcurran las celebraciones patronales.

Consulta el programa de fiestas de a Mare de Déu de Gràcia 2025 en este enlace:

Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025 Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025

En cualquier caso, y a expensas de los cambios que puedan producirse en los próximos días y horas, la previsión que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da lluvias durante prácticamente toda la jornada del viernes, 5 de septiembre, jornada en la que arrancan las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, con varios actos emblemáticos, como son la Crida a la Festa, al mediodía; y, por la tarde, la tradicional ‹baixà’ de la patrona desde su ermita del Termet hasta la iglesia arciprestal, así como la ofrenda que, una vez en el primer templo local, se organiza para honrar a la moreneta vila-realense. También puede afectar all concierto estrella de las celebraciones, con la actuación de Depol y Gonzalo Hermida en la plaza Major, a la medianoche.

Una situación, la de las probables lluvias durante toda la jornada, que, con toda seguridad y de producirse, obligarán a modificar la ubicación o desarrollo de algunos de los actos.

Cambios en la climatología

La predicción apunta que seguirá la posibilidad de lluvias el sábado por la mañana, aunque con mucha menor intensidad y persistencia, de manera que, en principio, los aficionados al bou de carrer podrán disfrutar sin problemas, al menos climatológicos, del Victorino que se exhibirá por la tarde para conmemorar el 650º aniversario de este tipo de espectáculos en Vila-real, así como de otros dos toros cerriles.

Eso sí, para el domingo, 7, día que centra los actos religiosos en honor a la Mare de Déu de Gràcia, el pronóstico es que haya algunas nubes pero, por ahora, sin precipitaciones a la vista.

En cuanto al lunes festivo, el de la Nit de la Xulla, la Aemet sí que predice alguna posibilidad de lluvia durante la jornada, aunque no de manera continuada ni intensa.

Ya el martes, todo indica que regresan las lluvias con cierta intensidad y, al mismo tiempo, con una ligera bajada de las temperaturas, que contribuirán a dar un descanso al calor que sí que se mantendrá a lo largo de la semana de los festejos de Vila-real.

Otros modelos de predicción coinciden básicamente en los aportados por la Aemet, pero alargan sus pronósticos, en los que se alternan los claros con las nubes, pero sin precipitaciones a la vista.