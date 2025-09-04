Cae un trozo de falso techo del Gran Casino de Vila-real y obliga a trasladar el reparto de 'llibrets de festes'

Tremendo susto el que se han llevado esta mañana de jueves la reina de las fiestas de Vila-real, Nadia Alba, y las damas de su corte de honor cuando estaban repartiendo en el Gran Casino el popular llibret de festes entre los vecinos y vecinas. Y es que un trozo del falso techo de la entrada de este céntrico inmueble, situado en plena calle Major Sant Jaume, se ha desprendido, alertando a los allí presentes.

Consulta aquí la programación de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia:

Por suerte, el desprendimiento de esta lámina de falso techo que, como apuntan, "pesa muy poco", no ha causado daño alguno ni personal ni material, aunque ha obligado a trasladar a la plaza Major la distribución de los programas con los actos festivos de la Mare de Déu de Gràcia.

En el Forn d'Avall

En cualquier caso, las representantes festivas se han mostrado encantadas con el inesperado traslado a un rincón de la plaza Major, donde, además han tenido ocasión de entregar el llibret a conductores que pasaban por allí con sus vehículos.

Posteriormente, el proceso se ha retomado en el espacio del Forn d'Avall, junto al edificio del ayuntamiento, también en la plaza Major, donde continuará en la tarde de este jueves, en horario de 16.00 a 17.30 horas.