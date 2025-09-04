Vila-real estrenará otro cadafal adaptado y su primer concierto en lenguaje de signos en estas fiestas

Poco a poco, pero sin pausa. Así avanzan las acciones que desde el Ayuntamiento de Vila-real y la Junta de Festes se llevan a cabo para lograr que cada una de las fiestas patronales que celebra la ciudad sean más inclusivas.

Y es que para los festejos de la Mare de Déu de Gràcia, que arrancan de forma oficial mañana viernes, el recinto de la vila estrenará un segundo cadafal adaptado para los actos taurinos que se lleven a cabo en el recinto de la vila.

Consulta el programa completo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia:

Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025 Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025

Una estructura que se suma a la que se habilitó por primera vez para las fiestas de Sant Pasqual del pasado año 2024 y que tiene una gran aceptación en cada periodo. Tanto es así que, incluso, se ha quedado pequeña para dar cabida a todas las personas que solicitan poder ver el bou de carrer como cualquier otro ciudadano, pese a sus limitaciones de movilidad.

El segundo cadafal adaptado se ubica en la plaza de la parrpoquia de los franciscanos, en el Raval del Carme. / Josep Carda

En esta ocasión, el cadafal se ubica en la plazoleta de la parroquia de los franciscanos, en el Raval del Carme. El primero, inaugurado en mayo del 2024, se emplaza en el mismo Barranquet, junto al espacio de la enfermería y frente alos corrales desde los que se da suelta a la mayor parte de los toros cerriles que se exhiben en fiestas.

«Es una iniciativa que tiene muy buena acogida entre la gente con movilidad reducida y las personas con dificultades que quieren ver los toros de forma totalmente segura», explica la concejala del área, Miriam Caravaca.

Música para todos

Pero la del nuevo cadafal adaptado no es la única acción que promueve Vila-real para avanzar hacia unas fiestas más inclusivas. Y es que la ciudad también tendrá su primer concierto con lenguaje de signos incluido, para que llegue a las personas sordas.

Se trata de una colaboración entre el área de Fiestas y la Asociación de Personas Sordas de Vila-real (Apesovil), que permitirá traducir a este lenguaje las letras de las canciones de Falete, el último domingo de fiestas.